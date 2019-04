New York - Brankář Petr Mrázek vychytal stou výhru v NHL, když zlikvidoval v úterním utkání na ledě Toronta 23 z 24 střel a dovedl Carolinu k výhře 4:1. Sedmadvacetiletý gólman si připsal jubilejní vítězství v 199. startu od úvodní minuty. Boston uspěl v Columbusu 6:2 i díky gólu Davida Pastrňáka a dvou asistencím Davida Krejčího.

Další čtyři čeští hokejisté si připsali shodně jednu přihrávku. Obránce Filip Hronek tím podpořil vítězství Detroitu 4:1 nad Pittsburghem. Dallas i s přispěním asistence Radka Faksy porazil Philadelphii 6:2 a zajistil si účast v play off. U jedné branky Flyers zaznamenal přihrávku Jakub Voráček. Tomáš Hertl připravil jeden gól San Jose, které podlehlo ve Vancouveru 2:4.

Mrázka překonal za bezgólového stavu William Nylander z přečíslení dva na jednoho, ale rozhodčí branku po trenérské výzvě odvolali, protože jí předcházel ofsajd. Český gólman inkasoval regulérní gól až v polovině utkání, kdy se z dorážky vlastní střely prosadil John Tavares a snížil na 1:2. Mrázek poté podržel Carolinu několika skvělými zákroky a například zneškodnil velkou šanci Nylandera, když jeho střelu zblízka ukryl v lapačce.

Carolinu uklidnil v 50. minutě Jordan Staal trefou na 3:1 a skóre uzavřel při power play Dougie Hamilton, která dal v zápase dva góly. Mrázek si tak připsal desátou výhru z posledních dvanácti startů a přiblížil tým do play off, které Hurricanes nehráli od roku 2009. Carolina drží ve Východní konferenci první divokou kartu, ale v patách má Columbus i Montreal, kteří ztrácejí shodně jeden bod. Všem chybí do konce základní části odehrát dva zápasy.

Boston směřoval k výhře od začátku a ve 41. minutě vedl už 5:0. Krejčí se podepsal pod úvodní kuriózní gól. Puk poslal mezi kruhy Jakeu DeBruskovi, jehož střela byla zblokována, ale kotouč se snesl vysoko do vzduchu a odrazil se od zad gólmana Sergeje Bobrovského do branky. Gól na 3:0 padl po hezké akci. Krejčí založil dlouhou přihrávkou z vlastního pásma přečíslení dva na jednoho, který zakončil opět DeBrusk. Pastrňák zvýšil na 5:0 dělovkou z pravého kruhu.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

Buffalo - Nashville 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 17. Okposo, 40. Skinner - 9. C. Smith, 21. Subban, 47. Johansen. Střely na branku: 28:35. Diváci: 16.569. Hvězdy zápasu: 1. Subban, 2. Rinne (oba Nashville), 3. Skinner (Buffalo).

Columbus - Boston 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)

Branky: 46. Bjorkstrand, 50. Duchene - 2. a 36. DeBrusk (na obě Krejčí), 18. M. Johansson, 36. Marchand, 41. Pastrňák, 51. Kuhlman. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.890. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Marchand, 3. Kuhlman (všichni Boston).

Toronto - Carolina 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 31. Tavares - 23. a 60. D. Hamilton, 19. Williams, 50. J. Staal. Střely na branku: 24:37. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval jednu branku z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 95,83 procenta. Diváci: 19.097. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Mrázek, 3. D. Hamilton (všichni Carolina).

Montreal - Tampa Bay 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 13. N. Thompson, 28. Armia, 48. Lehkonen, 51. Domi - 3. Stamkos, 25. Paquette. Střely na branku: 45:24. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Tatar, 3. Gallagher (všichni Montreal).

Detroit - Pittsburgh 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 11. a 31. Bertuzzi, 52. a 59. Mantha (na první Hronek) - 20. Kessel. Střely na branku: 26:39. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Howard, 3. D. Larkin (všichni Detroit).

Minnesota - Winnipeg 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky: 10. a 13. Parise, 19. V. Rask, 31. Eriksson Ek, 56. M. Foligno - 37. Trouba. Střely na branku: 28:33. Diváci: 18.590. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Eriksson Ek, 3. Dubnyk (všichni Minnesota).

Dallas - Philadelphia 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Branky: 37. a 50. Radulov, 2. Dickinson, 5. Lindell, 39. Pitlick, 50. Comeau (Faksa) - 22. Lindblom, 32. Gostisbehere (Voráček). Střely na branku: 30:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Radulov, 2. Lindell, 3. Chudobin (všichni Dallas).

Colorado - Edmonton 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)

Branky: 28. a 48. Kerfoot, 25. MacKinnon, 26. Barrie, 33. C. Wilson, 56. Andrighetto - 10. Lucic, 14. Nurse. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.021. Hvězdy zápasu: 1. Kerfoot, 2. Barrie, 3. C. Wilson (všichni Colorado).

Vancouver - San Jose 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Branky: 2. a 52. Pearson, 54. Markus Granlund, 59. Stecher - 6. Labanc, 11. Pavelski (Hertl). Střely na branku: 23:35. Diváci: 18.524. Hvězdy zápasu: 1. Pearson (Vancouver), 2. J. Thornton (San Jose), 3. Demko (Vancouver).

Arizona - Los Angeles 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 37. Richardson - 40. Clifford, 44. Lewis, 60. Doughty. Střely na branku: 50:24. Diváci: 14.687. Hvězdy zápasu: 1. Campbell (Los Angeles), 2. Richardson (Arizona), 3. Lewis (Los Angeles).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 80 60 4 16 316:218 124 2. x-Boston 80 48 9 23 253:209 105 3. x-Toronto 80 46 7 27 280:242 99 4. Montreal 80 43 8 29 242:229 94 5. Florida 80 36 12 32 263:274 84 6. Detroit 80 32 10 38 225:266 74 7. Buffalo 80 31 10 39 214:268 72 8. Ottawa 79 28 6 45 234:290 62

Metropolitní divize:

1. x-Washington 80 47 8 25 276:245 102 2. x-NY Islanders 80 46 7 27 223:195 99 3. Pittsburgh 80 43 11 26 266:236 97 4. Carolina 80 44 7 29 238:219 95 5. Columbus 80 45 4 31 249:228 94 6. Philadelphia 80 37 8 35 238:270 82 7. NY Rangers 79 31 13 35 220:262 75 8. New Jersey 80 30 10 40 217:269 70

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 80 46 4 30 266:239 96 2. x-Nashville 80 45 6 29 232:210 96 3. x-St. Louis 79 43 8 28 234:214 94 4. x-Dallas 80 42 7 31 206:196 91 5. Colorado 80 37 14 29 255:239 88 6. Minnesota 80 37 9 34 211:231 83 7. Chicago 79 34 12 33 258:283 80

Pacifická divize:

1. z-Calgary 80 50 7 23 287:221 107 2. x-San Jose 80 44 9 27 281:257 97 3. x-Vegas 80 43 7 30 246:221 93 4. Arizona 80 38 8 34 207:218 84 5. Vancouver 80 35 10 35 221:248 80 6. Edmonton 80 34 9 37 227:270 77 7. Anaheim 80 33 10 37 191:248 76 8. Los Angeles 80 30 9 41 195:256 69

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená jisté prvenství v konferenci, "p" znamená vítězství v základní části.