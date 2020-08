Mrázek vychytal Carolině druhou výhru v kvalifikaci play off

Toronto - Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL v Torontu nad New York Rangers 4:1 a za stavu 2:0 je dělí jediné vítězství od postupu do 1. kola. Útočníci Martin Nečas na straně vítězů ani Filip Chytil z Rangers se bodově neprosadili. Obránce Libor Hájek se ani napodruhé do sestavy celku z Manhattanu nevešel.

Vítězství Hurricanes, kteří v sobotním úvodním souboji vyhráli i díky Nečasově brance a Mrázkovým 24 zákroků 3:2, zařídil hattrickem ruský útočník Andrej Svečnikov. Fin Sebastian Aho zaznamenal tři asistence.

Právě dvacetiletý Svečnikov otevřel v páté minutě skóre. Z levého kruhu překonal Henrika Lundqvista střelou nad rameno na bližší tyč. Mrázek o chvíli později zklikvidoval lapačkou zakončení osamoceného Bretta Howdena z pozice mezi kruhy.

V oslabení tří proti pěti nejdříve českému brankáři pomohla u pokusu Miky Zibanejada tyč, ale nakonec výhodu dvou hráčů v poli zužitkoval po kombinaci Tonyho DeAngela a Ryana Stromeho Artěmij Panarin.

Ještě v úvodní části v další početní výhodě Panarin na Mrázka nevyzrál. Po 61 vteřinách druhé části se radovali naopak hráči Hurricanes. Vyloučení Brendana Smitha potrestal už po třech sekundách ranou z pravého kruhu Svečnikov.

Za dalších 71 vteřin už Carolina vedla o dvě branky. Morgan Geekie po úspěšném souboji s Chytilem u branky Rangers předložil puk Jordanu Martinookovi, který jej poslal nad přesouvajícího se Lundqvista. Zatímco Mrázek už neinkasoval, po Ahově akci v 55. minutě dovršil výsledek Svečnikov.

Kvalifikace play off NHL:

--------

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 2. zápas:

Carolina - New York Rangers 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 5., 22. a 55. A. Svečnikov, 23. Martinook - 13. Panarin. Střely na branku: 34:24. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celý zápas, inkasoval z 24 střel jednu branku a měl úspěšnost zákroků 95,8 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Aho, 3. Mrázek (všichni Carolina). Hráno bez diváků. Stav série: 2:0.

Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 2. zápas:

20:30 Calgary - Winnipeg