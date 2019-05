Mrázek: V Carolině bych rád pokračoval, ale je to byznys

Praha - Hokejový brankář Petr Mrázek loni hodně přemýšlel, zda přijme nabídku Caroliny a pokusí se v dresu Hurricanes oživit svou lehce uvadající kariéru NHL. Teď už ví, že se rozhodl dobře. Sedmadvacetiletý gólman odchytal za tým v základní části 40 zápasů, dalších jedenáct přidal v play off a výrazně si vylepšil renomé. Nyní jej rozhodování o budoucnosti čeká znovu, a pokud se opět domluví se zástupci Caroliny, nebude se vůbec zlobit.

"Loni jsem nevěděl, do čeho půjdu. Rozhodování nebylo nejlehčí. Strašně dlouho jsme to s agenty zvažovali. Nějaké možnosti jsem ještě měl, ale nakonec jsem rád, že to takhle dopadlo," řekl Mrázek na nedávném setkání s novináři.

Hlavním důvodem, proč se pro Carolinu rozhodl, byla reálná možnost prosadit se na post jedničky. "Když jsem se bavil s generálním manažerem, říkal, že rok předtím nebyli spokojení a že jako brankáři půjdeme do kempu ze stejné startovní čáry. Byl jsem otevřený se do toho boje pustit," uvedl Mrázek, jenž podepsal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů. Oproti předešlému kontraktu si tak pohoršil o více než polovinu.

Mrázek toho ale nelitoval. Předchozí jednička Scott Darling svou pozici poměrně rychle opustil a v brankovišti se celkem pravidelně střídal český gólman s Curtisem McElhinneyem.

"S Macem jsme si sedli od prvního dne. Je to starší gólman, který má v NHL hodně zkušeností. Věci, které mi poradil, byly hodně dobré. Neřekl bych, že jsem s Macem soupeřil o pozici jedničky. Přišlo mi, že mi rád pomáhá, abych se zlepšoval," pochvaloval si Mrázek a ocenil i spolupráci s trenérem gólmanů Mikem Balesem.

Carolina má za sebou i díky výkonům Mrázka a McElhinneyho vydařenou sezonu. V úvodu se týmu moc nedařilo, ale nakonec do play off postoupil. "Začátek sezony nám moc nevyšel. Tým byl strašně mladý, chyběly nám zkušenosti, těsné zápasy jsme nedokázali dotáhnout. Potom si ale kluci zvykli a ukázali jsme, že můžeme patřit k těm nejlepším. Od ledna jsme každý zápas bojovali o to, abychom se dostali do play off. A povedlo se," řekl Mrázek.

Ve Stanleyově poháru Carolina vyřadila Washington i New York Islanders, až ve finále Východní konference prohrála s Bostonem. Mrázek sice začal play off jako jednička, v druhém zápase proti Islanders se ale zranil.

"V situaci tři na dva někdo dával puk Komarovovi a jeden hráč mi přišlápl beton do protipohybu, takže jsem si natáhl tříslo. Byl jsem z toho frustrovaný, protože myslím, že jak já, tak tým jsme byli na super cestě, abychom měli šanci jít dál. V tu chvíli to pro mě skončilo," uvedl Mrázek. Do branky se sice vrátil, ale ideální to nebylo.

"Snažil jsem se vrátit co nejdřív, na třetí a čtvrtý zápas hraný v Carolině, ale doktoři mi to nedoporučili. Směřovali jsme to až na šesté utkání s Islanders, kdyby bylo potřeba. Nebylo, Mac odvedl výbornou práci a postoupili jsme po čtyřech utkáních," řekl vítkovický odchovanec. Následně Mrázek nastoupil i v úvodu série proti Bostonu, ale po dvou prohrách ji dochytal McElhinney.

Se sezonou je Mrázek maximálně spokojený, "Tým táhnul za jeden provaz. Začnu u kapitána. Willy (Justin Williams) vyhrál tři Stanley Cupy, prošel několika týmy, to byl základ úspěchu. Držel nás pohromadě. Jordan Martinook, který přišel z Arizony, byl zase bavič. Oni dva tu kabinu dokázali spojit, i ve volných chvílích jsme hodně času trávili spolu," řekl Mrázek.

Dobře se mu spolupracovalo i s trenérem Rodem Brind'Amourem. Bývalý vynikající kanadský útočník vedl poprvé tým NHL jako hlavní kouč. "Hned na začátku nám řekl, že sám neví, co od sebe může čekat. Že když budeme chtít, můžeme za ním přijít a říct svůj názor. Každý z těch kluků by pro něj udělal cokoli. Rod je velká osobnost a bylo úžasné, jak se ke všemu postavil. Tím respektem mi připomínal Mika Babcocka," prohlásil.

I proto by rád v Carolině zůstal. "Líbilo se mi tam. Jak tým, jeho atmosféra, tak všechno kolem. Všude je to blízko, na letiště, do tréninkové haly deset minut. Je to tam hodně příjemné, přátelští lidé. Ale je to zároveň byznys. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne," uvedl Mrázek, jenž jako volný hráč může v létě jednat se všemi zájemci.