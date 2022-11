Mrázek třikrát inkasoval a neodvrátil prohru Chicaga, Češi nebodovali

New York - Český hokejový brankář Petr Mrázek devětadvaceti zásahy neodvrátil prohru Chicaga 0:3 na ledě Caroliny. Martin Nečas v dresu Hurricanes odehrál 20 minut, bodově se ale neprosadil. Bez bodu zůstal také útočník Colorada Martin Kaut. Hokejisté Avalanche podlehli St. Louis 2:3.

O výhře Caroliny rozhodli již v první třetině útočníci Jordan Staal a Jordan Martinook. Oba zaznamenali gól a asistenci a pomohli Hurricanes k rychlému vedení 2:0. Na obou brankách se nahrávkami podílel obránce Brent Burns. Konečný stav ve 35. minutě stanovil Andrej Svečnikov, jenž využil obrovské chyby Caleba Jonese v rozehrávce.

Chicago podruhé z posledních čtyř zápasů neskórovalo a s 38 vstřelenými góly v 15 duelech má čtvrtý nejhorší útok soutěže. "Neměli bychom se tolik upínat na výsledky. Pro nás je důležité vylepšovat naši hru, když bude dost kvalitní, přijdou úspěchy samy. Myslím, že v mezihře to vůbec není špatné, ale když už se dostaneme do šance, máme tendenci zmatkovat, jako by se nám naše špatná produktivita dostala do hlavy," řekl kapitán Blackhawks Jonathan Toews.

Mrázek měl v brance Chicaga úspěšnost zákroků těsně nad 90 procent. Od většího přídělu ho dvakrát zachránila branková konstrukce. V 53. minutě trefil břevno Nečas, jenž se neprosadil podruhé za sebou a s 19 body zůstává druhým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

Výborný zápas v dresu Hurricanes odchytal Pjotr Kočetkov, kryl všech 27 střel Chicaga a oslavil první čisté konto v NHL. "Má na to, aby se stal hvězdou celé ligy. Je to skvělý brankář a první nula mu určitě ještě dodá sebevědomí," chválil třiadvacetiletého krajana ruský útočník Svečnikov.

Zápas Colorada se St. Louis rovněž rozhodl výkon gólmana. Strůjcem těsné výhry Blues byl Jordan Binnington, jenž kryl 45 ze 47 střel. Třikrát ho prověřil také Kaut, sbírku dvou bodů však nerozšířil. Gólem a asistencí se v dresu Blues blýskl Robert Thomas. Brankář Avalanche Pavel Francouz do utkání nezasáhl.

Také v utkání Calgary - Los Angeles zůstal český gólman pouze na střídačce. Daniel Vladař sledoval přestřelku, z níž lépe vyšlo jeho Calgary po výhře 6:5. Třemi body se na ní podíleli Elias Lindholm a Tyler Toffoli.

V duelu Ottawy s NY Islanders bez českého zastoupení zvítězili Islanders 4:2. Hokejisté Senators v posledních devíti zápasech získali pouhé tři body a ve Východní konferenci jsou předposlední.

NHL:

Ottawa - NY Islanders 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 29. Batherson, 54. Giroux - 12. Wahlstrom, 34. Dobson, 49. Pageau, 59. Nelson. Střely na branku: 38:35. Diváci: 13.408. Hvězdy zápasu: 1. Dobson (NY Islanders), 2. Giroux (Ottawa), 3. Pageau (NY Islanders).

Colorado - St. Louis 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 32. Rantanen, 44. Lehkonen - 34. Thomas, 39. Saad, 41. Kyrou. Střely na branku: 47:39. Diváci: 18.104. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Binnington (oba St. Louis), 3. Rantanen (Colorado).

Calgary - Los Angeles 6:5 (4:2, 2:1, 0:2)

Branky: 4. Huberdeau, 11. Mangiapane, 12. B. Ritchie, 17. Toffoli, 22. E. Lindholm, 37. Ružička - 5. a 7. Kaliyev, 35. Fiala, 49. Kopitar, 59. Kempe. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.308. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm, 2. Toffoli, 3. Ružička (všichni Calgary).

Chicago - Carolina 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky: 10. Martinook, 17. J. Staal, 35. A. Svečnikov. Střely na branku: 27:32. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 90,6 procenta. Diváci: 15.676. Hvězdy zápasu: 1. Kočetkov, 2. Martinook, 3. Burns (všichni Carolina).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 16 14 0 2 65:35 28 2. Toronto 16 8 3 5 45:44 19 3. Tampa Bay 15 8 1 6 49:49 17 4. Florida 15 8 1 6 48:46 17 5. Detroit 15 7 3 5 44:50 17 6. Montreal 15 8 1 6 47:48 17 7. Buffalo 15 7 0 8 55:52 14 8. Ottawa 15 5 1 9 51:53 11

Metropolitní divize:

1. New Jersey 15 12 0 3 55:38 24 2. NY Islanders 17 11 0 6 57:43 22 3. Carolina 16 10 1 5 50:43 21 4. NY Rangers 17 8 3 6 52:48 19 5. Philadelphia 15 7 2 6 37:43 16 6. Washington 17 7 2 8 49:53 16 7. Pittsburgh 15 6 3 6 54:52 15 8. Columbus 14 4 1 9 38:61 9

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 14 9 1 4 43:33 19 2. Dallas 15 9 1 5 56:38 19 3. Colorado 14 8 1 5 51:38 17 4. Minnesota 15 7 2 6 42:45 16 5. Chicago 15 6 3 6 38:46 15 6. Arizona 15 6 1 8 40:54 13 7. Nashville 15 6 1 8 40:51 13 8. St. Louis 14 6 0 8 34:50 12

Pacifická divize:

1. Vegas 16 13 0 3 59:37 26 2. Los Angeles 18 10 1 7 61:63 21 3. Seattle 16 8 3 5 52:45 19 4. Edmonton 16 9 0 7 59:58 18 5. Calgary 15 7 2 6 47:50 16 6. San Jose 17 5 3 9 47:60 13 7. Vancouver 16 4 3 9 53:66 11 8. Anaheim 15 4 1 10 42:68 9