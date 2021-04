Mrázek si po návratu nedovedl představit lepší start, zranění ale stále cítí

Praha/Raleigh (USA) - Hokejový brankář Petr Mrázek si návrat do NHL po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním užívá a připadá si jako na startu nové sezony. Dozvuky zranění ale stále cítí. Věří, že s Carolinou může v této sezoně zabojovat o Stanley Cup, byť za jasného favorita považuje úřadujícího vítěze Tampu Bay, která hraje ve stejné divizi jako jeho mužstvo.

Mrázek se zranil na konci ledna v duelu s Dallasem a následně se podrobil operaci palce na pravé ruce. Do hry se vrátil až zkraje tohoto měsíce, kdy na farmě v AHL v dresu Chicaga Wolves vychytal výhru 5:2 nad Grand Rapids. Poté Carolina díky němu porazila Dallas 1:0 a Floridu 5:2.

"Člověk neví, do čeho jde. Přijde mi to jako nová sezona. Měl jsem dobrý start v Chicagu, tam mi zápas hodně prospěl a pomohl. Lepší start jsem si nemohl představit. Jsem rád, že se takhle povedl. Doufám, že z toho budu čerpat do konce sezony," řekl Mrázek v on-line rozhovoru s novináři.

Zranění stále trochu cítí. "Ještě teď to není bez bolesti, ale není už tak silná. Bolí to jako modřiny. Předtím jsem ale dostal do hokejky, ta mi spadla a 20 sekund jsem ji ani nemohl zvednout. Ruka člověku úplně vypne. Podle doktorů by se třeba až v létě, měsíc po sezoně, mělo dát všechno do kupy," uvedl devětadvacetiletý Mrázek.

Hurricanes jsou aktuálně čtvrtým nejlepším týmem v NHL. "Ukázali jsme všem, že se s námi může počítat. Tým je pořád mladý a máme se hodně co učit. Když jsem přišel před třemi lety, tým byl úplně mladý a říkalo se, že to bude tým do budoucna, což se potvrzuje," prohlásil ostravský rodák.

"V naší divizi je favoritem Tampa. Tým, který porazí v naší divizi Tampu, může být favoritem na Stanley Cup. Do té doby se není o čem bavit. Tampa vyhrála loni a má skoro stejný tým, navíc jim na play off přijde Kučerov," konstatoval Mrázek.

Třetí postup do vyřazovacích bojů za sebou by Hurricanes neměl utéct. "Čím jsem starší, tím víc si říkám, že každé play off je o to cennější. Jakmile se do něj člověk dostane, doufá, že bude hrát co nejdéle, protože nikdy nevíte, kdy to může být vaše poslední play off," řekl někdejší gólman Detroitu a Philadelphie.

Oporou Caroliny je dvaadvacetiletý útočník Martin Nečas. "Neči je mladý, má celou kariéru před sebou. Každý rok jde vidět jeho pokrok, jak si zvyká. Jednou tady chce být určitě lídrem. Učí se od kluků a věřím, že toho má ještě hodně před sebou," pochválil Mrázek krajana.

Současnou sezonu nepovažuje za složitější, ale rychlejší. Kvůli pandemii koronaviru se základní část hraje od ledna do května a navíc se z 82 zápasů zkrátila na 56. "Člověk hraje, pak je volno, hrajete, cestujete. Necestuje se tolik, dva tři dny jste na hotelu. Líbí se mi, že hrajeme dvakrát ve stejném městě a potom se cestuje," řekl Mrázek.

"Na druhou stranu se mi nelíbí to, že hrajete 56 zápasů se sedmi týmy, s každým osmkrát. To je strašně moc a chybí nám cestování do Kalifornie, Kanady. Zápasy jsou potom jiné, musíte se na ně připravit, na jinou taktiku. Přijde mi, že když hrajete se stejným týmem, nemá hokej takovou úroveň," uvedl vítkovický odchovanec.

Věří, že hráči díky očkování proti covidu-19 budou mít volnější režim. "Doufám, že budeme moct vyrazit na večeři a udělat si pohodu venku na pláži. Kluci, co chtěli, tak už byli poprvé očkovaní dva tři týdny zpátky, teďka budou dostávat druhou dávku. Trenéři a kustodi už, myslím, jsou očkovaní," prohlásil Mrázek.

První dávku už má také za sebou. "Nejdřív jsem přemýšlel, že si to nedám, ale na druhou stranu už jsem byl osm týdnů mimo hru a na další dva týdny už bych kvůli případnému onemocnění vypadnout nechtěl," vysvětil držitel bronzu z mistrovství světa 2012.

V klubu kromě něj působí i Alex Nedeljkovic a James Reimer. Uzávěrka přestupů končí v pondělí 12. dubna. "Myslím si, že tyhle věci jdou mimo nás gólmany. Co se má stát, stane se. Uvidíme, co do pondělí vymyslí. Taky se může stát, že zůstaneme všichni tři. Během sezony se pořád spekuluje, kdo půjde z kola ven. Jde to úplně mimo nás," konstatoval Mrázek.

Smlouvu má do konce aktuální sezony. "Je to ještě daleko. Teď bude uzávěrka přestupů a potom se může začít něco řešit. S agentem máme plán, jak chceme postupovat, jaký kontrakt chceme, kde by to mohlo být a kde naopak ne. Tady ty věci máme celkem rozebrané a určitě přemýšlíme nad tím, co bude," řekl Mrázek.