Utkání NHL Carolina - New Jersey. Vlevo brankář Caroliny Hurricanes Petr Mrázek (34), uprostřed Kenny Agostino z New Jersey Devils. ČTK/AP/Gerry Broome

New York - Český hokejový brankář Petr Mrázek vychytal ve čtvrtečním utkání NHL výhru Caroliny doma proti New Jersey 3:1, díky které Hurricanes poprvé od roku 2009 postoupili do play off. Mrázek si připsal 36 úspěšných zákroků a byl za svůj výkon zvolen první hvězdou duelu. U jediné branky Devils asistoval útočník Pavel Zacha.

V programu celkem 12 duelů bodovali ještě další tři Češi. David Pastrňák se podílel svým 38. gólem v sezoně na výhře Bostonu na ledě Minnesoty 3:0. Odchovanec Havířova necelé tři minuty před koncem zařídil po akci Jakea DeBruska Bruins dvoubrankový náskok. Slovenský gólman Jaroslav Halák pochytal všech 26 střel Wild a připsal si páté čisté konto v ročníku.

Tomáš Hertl se radoval se San Jose z vítězství v Edmontonu 3:2 a přispěl k němu asistencí, po které obránce Brent Burns zajistil v deváté minutě Sharks vedení 2:1.

Obránce Filip Hronek z Detroitu se podílel přihrávkou na úvodní brance utkání v Pittsburghu, kterou vstřelil Matt Puempel, ale Red Wings nakonec podlehli 1:4 a neuspěli poprvé po sérii šesti vítězství. Penguins si díky obratu zajistili účast v bojích o Stanleyův pohár.

Výsledky NHL:

Buffalo - Ottawa 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky: 9. Olofsson, 27. Okposo, 29. S. Reinhart, 52. Eichel, 53. Pominville - 3. Duclair, 10. Pageau. Střely na branku: 40:23. Diváci: 17.988. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Olofsson, 3. Pominville (všichni Buffalo).

Carolina - New Jersey 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 11. Foegele, 22. J. Faulk, 57. Niederreiter - 5. Greene (Zacha). Střely na branku: 25:37. Diváci: 17.645. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. Niederreiter, 3. J. Faulk (všichni Carolina).

Florida - NY Islanders 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 53. Huberdeau - 22. a rozhodující sam. nájezd B. Nelson. Střely na branku: 30:36. Diváci: 13.775. Hvězdy zápasu: 1. B. Nelson, 2. Greiss (oba Islanders), 3. Montembeault (Florida).

Pittsburgh - Detroit 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky: 19. a 36. Kessel, 11. Guentzel, 47. Crosby - 8. Puempel (Hronek). Střely na branku: 47:34. Diváci: 18.574. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Crosby, 3. M. Murray (všichni Pittsburgh).

Toronto - Tampa Bay 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 5. Marner - 26. Stamkos, 55. Killorn, 60. Kučerov. Střely na branku: 30:29. Diváci: 19.400. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Marner (Toronto).

Washington - Montreal 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 19. Eller, 23. Dowd - 20. S. Weber. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Price (Montreal), 3. Eller (Washington).

Minnesota - Boston 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 29. Nordström, 58. Pastrňák, 58. Senyshyn. Střely na branku: 26:35. Diváci: 19.074. Hvězdy zápasu: 1. Halák (Boston), 2. Stalock (Minnesota), 3. Coyle (Boston).

Nashville - Vancouver 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Branky: 21. Sissons, 56. Bonino, 60. R. Johansen - 9. Markus Granlund, 20. T. Pearson. Střely na branku: 33:32. Diváci: 17.669. Hvězdy zápasu: 1. R. Johansen, 2. Bonino, 3. A. Watson (všichni Nashville).

St. Louis - Philadelphia 7:3 (5:3, 1:0, 1:0)

Branky: 6. a 51. A. Steen, 3. Barbašev, 4. R. O'Reilly, 7. Maroon, 10. Perron, 34. B. Schenn - 7. O. Lindblom, 8. J. van Riemsdyk, 20. Giroux. Střely na branku: 35:29. Diváci: 18.203. Hvězdy zápasu: 1. A. Steen, 2. Binnington, 3. Pietrangelo (všichni St. Louis).

Colorado - Winnipeg 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 26. Barrie, 51. Söderberg, 62. E. Johnson - 11. Scheifele, 18. Ehlers. Střely na branku: 38:36. Diváci: 18.003. Hvězdy zápasu: 1. E. Johnson, 2. Barrie, 3. Söderberg (všichni Colorado).

Edmonton - San Jose 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 3. a 24. Draisaitl - 9. Sörensen, 11. Burns (Hertl), 39. Nyquist. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Burns, 3. J. Thornton (oba San Jose).

Vegas - Arizona 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 17. Mark Stone - 29. a 37. Stepan, 18. Pánik, 53. Garland. Střely na branku: 38:41. Diváci: 18.485. Hvězdy zápasu: 1. Stepan (Arizona), 2. Carpenter (Vegas), 3. Crouse (Arizona).