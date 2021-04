Mrázek ozdobil návrat do NHL vychytanou nulou

New York - Petr Mrázek si zachytal v NHL po více než dvou měsících, kryl všech 28 střel a dovedl Carolinu k výhře 1:0 nad Dallasem. Český gólman, který podstoupil začátkem února operaci palce na pravé ruce, si připsal třetí nulu ve svém pátém startu sezony a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. David Rittich inkasoval čtyřikrát z třiceti střel a podlehl s Calgary doma Torontu 2:4. V nedělní programu NHL si po jedné asistenci připsali Pavel Zacha a Filip Hronek.

Mrázek nastoupil v NHL poprvé od 30. ledna. "První třetina byla těžká. Trošku jsem hledal bránu, kde se pohybovat a trošku zbytečně jsem vyjížděl. Od druhé třetiny jsem zůstal více v bráně a více jsem si věřil. Jenom první třetina byla zvláštní, přeci jen člověk chytá po dvou měsících," řekl Mrázek ve zvukové nahrávce poskytnuté českým médiím.

Přiznal, že po operaci doufal, že se do hry vrátí dříve. "Na pravém palci, kde mám vyrážečku, ale nebylo moc lehké držet hokejku, proto se to protáhlo na delší dobu, než jsem čekal. To tak v hokeji bývá. Hlavně, že prst a vazy jsou v pořádku," uvedl.

Mrázek se před třemi dny rozchytal v AHL, kde přispěl Chicagu 43 zákroky k výhře 5:2 nad Grand Rapids. Poté se připojil ke Carolině. "Zápas v AHL mi pomohl. Ale je to jiná liga. Hráči všechno nenahazují, snaží se hrát kolem brány, proto ten nezvyk," vysvětlil český gólman. "Zápas mi tam ale hodně pomohl. Byl jsem během utkání pořádně v zápřahu, nemohlo mě tam potkat nic lepšího. Bylo to dobré na kondičku," pochvaloval si.

V úvodních dvou třetinách se moc nezapotil, ale ve třetí kryl šestnáct střel včetně několika závarů a pomohl týmu udržet těsně vedení. "Byl dobrý," řekl k Mrázkovi kouč Caroliny Rod Brind´Amour. "Neměl dlouho moc práce, ale když bylo potřeba, aby nás v posledních pěti minutách podržel, tak vytáhl tři čtyři ohromné zákroky. Nebyly to čisté gólové šance, střely ale přišly při clonách a nemohl je pořádně vidět. Poradil si s tím skvěle," dodal.

Zda nastoupí Mrázek i příště, nedokázal Brind´Amour potvrdit. "Petr byl dlouho mimo hru. Musíme zvážit, jako zátěž mu naložit. Zda je vhodnější, aby teď chytal pořád a dostal se do herního rytmu, anebo abychom zohlednili kondiční stav. Musíme si to promyslet," řekl.

Mrázek je šestým gólmanem NHL od sezony 1943/44, který dosáhl úvodní tři výhry s nulou. "Je to hráč a výsledek mluví za vše. Byl fenomenální. Předvedl vynikající zákroky, když jsme to potřebovali. Chytal skvěle," řek Jordan Martinook, který dal ve 21. minutě jediný gól utkání. Prosadil se z úniku.

Carolina je v Centrální divizi třetí a ztráci tři body na Floridu, která v neděli zdolala Columbus 3:0 a vede celou NHL. Hurricanes ale mají dvě utkání k dobru. "Hrajeme dobrý hokej. Snažíme se s Tampou a Floridou hrát o první místo v divizi, což bude důležité. Musíme v dalších zápasech takhle pokračovat a doufat, že budeme mít formu na play off," doplnil Mrázek.

V sestavě Dallasu chyběl Radek Faksa a jeho trenér Rick Bowness se v Carolině už nevrátil do třetí třetiny na střídačku kvůli covidovému protokolu.

Rittich inkasoval už po 58 sekundách hry, ale Calgary ještě v úvodní třetině otočilo na 2:1. Rozhodující pasáž se odehrála v rozmezí 38. až 50. minuty, v níž Toronto třemi trefami překlopilo zápas na svou stranu.

Český gólman za inkasované branky nemohl a měl i smůlu. Před vítězným gólem chytil šanci Williamu Nylanderovi a zlikvidoval i následnou dorážku Johna Tavarese, ale puk od brusle jeho spoluhráče Noaha Hanifina se odrazil do branky. Obránce Flames poté ve vzteku přerazil hokejku o tyčku Rittichovy branky.

Další český gólman Vítek Vaněček zůstal na střídačce Washingtonu, který zvítězil v New Jersey 5:4. Capitals i díky gólu a dvěma přihrávkam Alexandra Ovečkina vedli 5:2, ale domácí v závěrečných deseti minutách zdramatizovali koncovku. Třetí gól Devils připravil Zacha, jenž u zadního mantinelu vybojoval puk a přihrál ho před branku Jesperu Brattovi. Do sestavy vítězů se podruhé za sebou nevešel Jakub Vrána.

Hronek pomohl Detroitu svou dvacátou přihrávkou v sezoně k vítězství 5:1 na ledě Tampy Bay. Český bek v závěru první třetiny asistoval u úvodní branky, o kterou se postaral Dylan Larkin. Red Wings rozhodli ve druhé třetině, prosadili se Valtteri Filppula, Michael Rasmussen a Marc Staal. Poté sice snížil domácí Victor Hedman, ale gólem do prázdné branky zpečetil výhru Detroitu Darren Helm.

Jakob Chychrun zajistil svým prvním hatrrickem v NHL výhru Arizony 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Třiadvacetiletý obránce v základní hrací době dvakrát vyrovnal a zápas rozhodl v čase 62:13 střelou zpoza pravého kruhu. Chychrun se díky povedenému večeru dělí s Darnellem Nursem z Edmontonu o první místo v počtu vstřelených gólů mezi obránci. Oba mají na kontě dvanáct tref.

Statistika:

Tampa Bay - Detroit 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) Branky: 45. Hedman - 20. Larkin (Hronek), 37. Filppula, 37. Rasmussen, 39. M. Staal. 55. Helm. Střely na branku: 28:18. Diváci: 3800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Greiss, 2. Glendening, 3. Mantha (všichni Detroit). New Jersey - Washington 4:5 (1:1, 1:2, 2:2) Branky: 4. a 56. Zajac, 38. Šarangovič, 51. Bratt (Zacha) - 10. Oshie, 24. Sheary, 29. Ovečkin, 43. Hagelin, 46. Kuzněcov. Střely na branku: 39:19. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Kuzněcov (oba Washington), 3. Zajac (New Jersey). Florida - Columbus 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Branky: 22. Barkov, 48. Vatrano, 53. Forsling. Střely na branku 35:32. Diváci: 4069 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Driedger, 2. Barkov, 3. Acciari (všichni Florida). Carolina - Dallas 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Branka: 21. Martinook. Střely na branku: 38:28. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas a z 28 střel neinkasoval. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. Martinook, 3. Trocheck (všichni Carolina). Calgary - Toronto 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) Branky: 12. Nordström, 20. Mangiapane - 1. Rielly, 38. Galchenyuk, 47. Tavares, 50. Matthews. Střely na branku: 34:30. David Rittich odchytal za Calgary 56:05 minuty, inkasoval čtyři góly z třiceti střel a úspěšnost zásahů měl 86,67 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander (Toronto), 2. Nordström (Calgary), 3. Tavares (Toronto). Anaheim - Arizona 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1) Branky: 9. Carrick, 15. D. Grant - 9., 56. a 62. Chychrun. Střely na branku: 20:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun (Arizona), 2. Zegras, 3. Drysdale (oba Anaheim).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Florida 39 26 4 9 130:103 56 2. Tampa Bay 38 26 2 10 130:93 54 3. Carolina 37 25 3 9 120:92 53 4. Nashville 39 20 1 18 99:113 41 5. Chicago 39 17 5 17 109:122 39 6. Dallas 36 13 10 13 98:95 36 7. Columbus 40 14 8 18 98:129 36 8. Detroit 40 13 5 22 88:125 31

Severní divize:

1. Toronto 38 25 3 10 125:95 53 2. Edmonton 38 23 1 14 125:109 47 3. Winnipeg 38 22 3 13 121:104 47 4. Montreal 34 16 9 9 111:94 41 5. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 6. Calgary 39 16 3 20 100:119 35 7. Ottawa 38 13 4 21 101:142 30

Východní divize:

1. Washington 38 25 4 9 132:117 54 2. NY Islanders 38 24 4 10 117:90 52 3. Pittsburgh 38 24 2 12 126:102 50 4. Boston 34 19 5 10 96:86 43 5. Philadelphia 36 17 5 14 109:132 39 6. NY Rangers 37 17 5 15 117:99 39 7. New Jersey 36 13 6 17 88:113 32 8. Buffalo 37 8 6 23 82:128 22

Západní divize:

1. Colorado 37 25 4 8 132:83 54 2. Vegas 36 24 2 10 113:84 50 3. Minnesota 36 23 2 11 104:89 48 4. Arizona 38 18 5 15 102:116 41 5. St. Louis 37 16 6 15 103:118 38 6. San Jose 37 17 4 16 105:122 38 7. Los Angeles 36 14 6 16 98:102 34 8. Anaheim 39 11 7 21 87:130 29

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 38 64 (22+42) 2. Draisaitl (Edmonton) 38 56 (19+37) 3. P. Kane (Chicago) 39 49 (13+36) 4. Marner (Toronto) 38 47 (13+34) 5. Matthews (Toronto) 35 44 (25+19) 6. Scheifele (Winnipeg) 38 44 (15+29) 7. Rantanen (Colorado) 37 43 (21+22) 8. Crosby (Pittsburgh) 37 43 (15+28) 9. MacKinnon (Colorado) 33 43 (13+30) 10. Huberdeau (Florida) 39 42 (14+28) 36. Palát (Tampa Bay) 38 33 (12+21) 46. Pastrňák (Boston) 27 30 (16+14) 56. Voráček (Philadelphia) 33 29 (5+24) 67. Nečas (Carolina) 34 28 (9+19) 76. D. Kubalík (Chicago) 39 27 (12+15) 98. Hertl (San Jose) 31 24 (11+13) 114. Vrána (Washington) 35 23 (10+13) 126. Krejčí (Boston) 30 23 (2+21) 141. Hronek (Detroit) 40 22 (2+20) 160. Zacha (New Jersey) 35 20 (7+13)