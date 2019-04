New York - Hokejisté Caroliny vyhráli i bez zraněného Petra Mrázka na ledě New York Islanders 2:1 a v semifinále Východní konference NHL vedou 2:0 na zápasy. Český gólman odstoupil z utkání ve 27. minutě za nepříznivého stavu 0:1 kvůli potížím v dolní části těla. Tomáš Hertl asistoval u dvou branek San Jose, které ale podlehlo doma Coloradu 3:4. Stav série je vyrovnaný 1:1.

Mrázek uhájil v prvním utkání s newyorským týmem čisté konto a dovedl Carolinu k výhře 1:0 v prodloužení. Islanders ho poprvé překonali až ve druhém duelu s pomocí hostujícího obránce Jacoba Slavina, který si srazil do vlastní sítě přihrávku Mathewa Barzala. Neprůstřelnost českého gólmana trvala v součtu s předchozí sérií 135 minut a čtyři sekundy.

Mrázek chytil devět střel, než se na začátku druhé třetiny zranil při zákroku proti Leo Komarovovi. Poté si několikrát protahoval levou nohu a po přečíslení Islanders dva na jednoho signalizoval hokejkou trenérům, že potřebuje střídat. Ostravský rodák během první reklamní pauzy dojel s bolestivou grimasou k hráčské lavici, praštil hokejkou o mantinel a zamířil do kabin.

"Když přijel ke střídačce, mohli jste z jeho tváře vypozorovat, že se cítí mizerně. Určitě by chtěl nejraději pokračovat. Plně doufám, že to není vážné," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Všiml jsem si, že si protřepává nohu a že není v pořádku. V ten moment jsem pochopil, že půjdu do brány. Ani jsem se moc nerozcvičil, vzal jsem si helmu a šel na to," uvedl Curtis McElhinney, který v zápase kryl všech 17 střel.

Mrázek patřil k hlavním strůjcům překvapivého postupu Caroliny přes obhájce Stanleyova poháru Washington, ale v základní části se celkem pravidelně s McElhinneym střídal. Až před play off se z něj stala jednička. "(McElhinney) je skvělý celý rok. Určitě jsme si nepovzdechli se slovy: Ale ne, koho to musíme poslat do branky," prohlásil Brind'Amour na adresu McElhinneyho, který nechytal 22 dní.

Sice ho v závěru prostřední části překonal Devon Toews, ale rozhodčí gól neuznali, protože puk do branky kopl nohou. A tak udeřilo na druhé straně. Po sedmnácti sekundách třetí třetiny trefil Warren Foegele z pravého kruhu přesně vzdálenější roh branky a za necelou minutu otočil skóre tečí Nino Niederreiter. Carolina odolala v závěru tlaku Islanders i se štěstím, domácí rozezvučeli dvakrát tyč.

"Odrazy s námi nehrály," povzdechl si Ryan Pulock, jehož střelu zastavila v předposlední minutě horní tyč. "Měli jsme pár opravdu dobrých šancí a byla to milimetrová záležitost. Ale ještě není zdaleka konec, důležité bude, abychom se dobře připravili na příští zápas," dodal.

V podobném duchu mluvil po dvou těsných domácích prohrách i útočník Islanders Josh Bailey. "Klidně jsme mohli vést 2:0 na zápasy, ale je to naopak. Nevzdáváme se, pořád si věříme, že můžeme ještě sérii otočit," řekl Bailey.

Carolina vyhrála ve vyřazovací části čtyři zápasy v řadě a šest z posledních sedmi duelů. Navíc teď bude hrát doma, kde Washington porazila ve všech zápasech se skóre 12:3. "Určitě nejsme překvapeni tím, jak hrajeme, protože jako v play off hrajeme prakticky celou druhou polovinu sezony. Sice nás každý zápas kosí zranění, ale každý přispívá svým dílem a vždy někdo vyskočí. Jsme odolná parta," podotkl Foegele.

San Jose otevřelo skóre v osmé minutě, kdy se z dorážky prosadil i za Hertlovy asistence útočník Evander Kane. "Vypracovali jsme si v první třetině hodně šancí a měli jsme vést vyšším rozdílem. Místo toho se ve druhé třetině chytli," uvedl útočník San Jose Logan Couture.

Colorado otočilo ve druhé třetině stav tečí Gabriela Landeskoga a bombou Tysona Barrieho z pravého kruhu. Matt Nieto pojistil vedení hostů v 51. minutě z dorážky, ale Brent Burns brzy snížil. Dvoubrankový náskok vrátil Avalanche při power play Nathan MacKinnon, ale domácí se nevzdali a po Hertlově přihrávce opět skóroval Burns. Na vyrovnání ale zbývalo už jen jedenáct sekund.

"Výsledek je skvělý pro naše sebevědomí. Tady se se lehce nevyhrává a v poslední době se nám tu nedařilo, ale chtěli jsme se vracet domů s alespoň jedním vítězstvím a to se povedlo," řekl Barrie, který se podílel na obratu gólem a dvěma přihrávkami a byl první hvězdou zápasu.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

NY Islanders - Carolina 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky: 14. Barzal - 41. Foegele, 42. Niederreiter. Střely na branku: 27:18. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 26:27 minuty, inkasoval jeden gól z deseti střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Foegele (oba Carolina), 3. Barzal (NY Islanders). Stav série: 0:2.

Západní konference - 2. zápas:

San Jose - Colorado 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Branky: 56. a 60. Burns (na druhou Hertl), 8. E. Kane (Hertl) - 29. Landeskog, 37. Barrie, 51. Nieto, 59. MacKinnon. Střely na branku: 34:32. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Barrie, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Burns (San Jose). Stav série: 1:1.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Mark Stone (Vegas) 7 12 (6+6) 2. Pacioretty (Vegas) 7 11 (5+6) Rantanen (Colorado) 7 11 (5+6) 4. MacKinnon (Colorado) 7 11 (4+7) 5. Burns (San Jose) 9 11 (4+7) 6. Hertl (San Jose) 9 10 (6+4) 7. E. Karlsson (San Jose) 9 10 (0+10) Slavin (Carolina) 9 10 (0+10) 9. Couture (San Jose) 9 9 (6+3) 10. Panarin (Columbus) 6 9 (4+5) 26. Pastrňák (Boston) 9 7 (3+4) 40. Krejčí (Boston) 9 6 (2+4)

Střelci:

1. Hertl, Couture (oba San Jose), Mark Stone (Vegas) všichni 6 branek, 4. Rantanen (Colorado), Bäckström (Washington), Matthews (Toronto), Pacioretty (Vegas), Schwartz (St. Louis), Coyle (Boston), Foegele (Carolina) všichni 5, ...23. Pastrňák (Boston) 3.