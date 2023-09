Mrázek odchytal v přípravě NHL půl zápasu a neinkasoval, Špaček asistoval

New York - Petr Mrázek odchytal v přípravném utkání NHL zhruba půl zápasu, z osmi střel neinkasoval a pomohl Chicagu k výhře 2:1 v prodloužení nad St. Louis. U obou branek vítězů asistoval Connor Bedard, jednička posledního draftu. David Špaček přihrál na jeden gól Minnesoty, která zdolala Colorado 4:2.

Chicago nastoupilo k prvnímu přípravnému zápasu a Mrázek opustil ledovou plochu v čase 30:15 za bezbrankového stavu. Čisté konto je pro českého gólmana vítanou vzpruhou, protože v minulé sezoně dosáhl ve 39 startech nejhorších čísel ve své kariéře v úspěšnosti zásahů (89,4 procenta) i průměru inkasovaných branek (3,66). Většinu ročníku ale promarodil kvůli problémům s třísly.

Za 34 sekund po jeho odchodu otevřel skóre Philipp Kurashev z dorážky Bedardovy střely. St. Louis si vynutilo trefou Roberta Thomase prodloužení, které rozhodl bekhendovým blafákem Andreas Athanasiou. Puk mu ideálně předložil do jízdy Bedard, jenž už ve svém prvním zápase v přípravě NHL naznačil, proč mu hokejoví experti předpovídají zářivou budoucnost.

Špaček se objevil v obraně Minnesoty ve druhém utkání po sobě a asistoval u gólu Kirilla Kaprizova do prázdné branky na konečných 4:2. Na rozdíl od předchozího startu nedostal dvacetiletý český bek šanci v přesilové hře ani v oslabení.

Špaček patřil s osmi body (3+5) ke strůjcům českého stříbra na posledním juniorském MS a bojuje o místo v NHL, kde jeho otec Jaroslav odehrál i s play off téměř tisíc utkání. Perspektivní obránce byl v posledních dvou sezonách produktivní i v juniorské lize, kde v dresu Sherbrooke nasbíral 107 bodů v 115 zápasech.

Jiří Kulich byl se čtyřmi pokusy nejpilnějším střelcem Buffala, které podlehlo v Pittsburghu 1:3. Další člen úspěšného týmu z posledního MSJ strávil na ledě 12 a půl minuty, z toho čtvrtinu času v přesilové hře, ale nebodoval. O výhře domácích rozhodl ve třetí třetině dvěma trefami Drew O'Connor. Z vítězství se radoval i nejlepší obránce minulé sezony Erik Karlsson, který odehrál první utkání v barvách Penguins po výměně ze San Jose.

Poprvé nastoupil v letošní přípravě Filip Hronek, ale neodvrátil prohru Vancouveru 1:3 na ledě Seattlu. Český obránce strávil na ledě 22 minut, nastupoval v oslabení i přesilových hrách a blýskl se čtyřmi zblokovanými střelami. Připsal si ale také záporný bod do statistiky +/- za účast na ledě u poslední branky utkání. O výhře domácích rozhodl dvěma góly ve třetí třetině Eeli Tolvanen.

Do čtvrtečních přípravných zápasu zasáhl z českých hokejistů ještě Tomáš Nosek, který s New Jersey zvítězil na ledě New Yorku Rangers 3:2. Pardubický rodák vedl třetí útok a zaznamenal jeden kladný bod do statistiky +/-.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Pittsburgh - Buffalo 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 49. a 60. O'Connor, 32. Rakell - 40. Tage Thompson.

Washington - Detroit 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky: 28. Bäckström, 33. Wilson, 48. Sandin, 57. Carlson - 57. a 59. Fabbri, 24. Sprong.

NY Rangers - New Jersey 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky: 30. Gustafsson, 60. Othmann - 19. Toffoli, 41. Bratt, 59. McLeod.

Minnesota - Colorado 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 1. a 60. Kaprizov (na druhou Špaček), 14. Goligoski, 35. Brodin - 16. Stienburg, 58. Tufte.

Chicago - St. Louis 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 31. Kurashev, 65. Athanasiou - 49. Thomas. Petr Mrázek odchytal za Chicago 30 minut a 15 sekund a z osmi střel neinkasoval.

Seattle - Vancouver 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky: 44. a 56. Tolvanen, 10. Melanson - 29. Garland.