New York - Brankář Petr Mrázek pustil v úvodním utkání prvního kola play off NHL tři góly v první třetině a s Carolinou prohrál na ledě Washingtonu 2:4. Druhý český gólman David Rittich zůstal na střídačce Calgary, které porazilo Colorado 4:0. Toronto touží vrátit Bostonu loňské vyřazení a v prvním duelu série zvítězilo na ledě soupeře 4:1.

Mrázka nejdříve v polovině třetiny překonal ranou zpoza obránce Nicklas Bäckström a stejný hráč zvýšil v přesilové hře, když zakončil skvělou souhru střelou do odkryté branky. V další početní převaze přidal z dorážky třetí gól Alexandr Ovečkin. Český gólman se z nepříjemného úvodu oklepal a podržel Carolinu zejména na začátku poslední třetiny. Ostravský rodák zlikvidoval sólové úniky Nica Dowda a Carla Hagelina. Zblízka si na něho nepřišel ani Lars Eller.

Carolina hraje play off poprvé od roku 2009 a deset jejích hráčů atmosféru bojů o Stanleyův pohár ještě neokusilo. A výsledek první třetiny naznačoval, že málo zkušený tým zaplatil nováčkovskou daň. "Začali jsme výborně, prvních deset minut soupeř ani nevystřelil a hráli jsme lépe, než jsem čekal. Líbilo se mi, jak jsme hráli, a stav 0:3 jsme si nezasloužili," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Carolina se dostala na dostřel dvěma zásahy Andreje Svečnikova. Obhájce Stanleyova poháru ale nepřipustil další komplikace jako Tampa Bay, která o den dříve promarnila vedení 3:0 z první třetiny a prohrála s Columbusem 3:4. "Věděli jsme, že není konec. I kdybychom vedli 15:0. Je to play off, nikdy nevíte, co se stane," řekl Ovečkin. "Nepanikařili jsme. Stále jsme se drželi své hry," podotkl Bäckström.

Obhájce Stanleyova poháru výhru udržel, i když ještě soupeři nabídli za stavu 3:2 přesilovou hru Jakub Vrána a T. J. Oshie. "Výkony speciálních formací rozhodly," podotkl Brind'Amour. Výhru zpečetil v poslední minutě gólem do prázdné branky Eller.

Mrázek kryl 14 střel, na druhé straně Braden Holtby měl téměř dvakrát tolik práce. "Jsou dobrý tým. Hrají agresivní celoplošný hokej. Neměli jsme na nic moc času. Pomohly nám tři góly v první třetině, ale měli jsme v zápase trochu štěstí," přiznal Bäckström.

Rittich odchytal v základní části polovinu zápasů, ale už na jejím konci nastupoval častěji Mike Smith a dalo se očekávat, že bude v play off jedničkou. Kanadský gólman důvěru nezklamal - v úvodním utkání série zastavil všech 26 střel Colorada a připsal si i přihrávku u posledního gólu.

Bezbrankový stav zlomil v Calgary ve 35. minutě Andrew Mangiapane a ještě před koncem druhé třetiny zvýšil v přesilové hře Matthew Tkachuk. Zbývající góly vstřelili domácí v 58. minutě během čtrnácti sekund. Nejdříve v početní výhodě zvýšil Mikael Backlund a výhru potvrdil Tkachuk.

David Pastrňák nasbíral loni v sérii s Torontem v úvodních dvou zápasech devět bodů, ale tentokrát se stejně jako David Krejčí neprosadil. Boston se i tak ujal vedení trefou Patrice Bergerona, ale na přelomu první a druhé třetiny otočil skóre dvěma zásahy Mitch Marner.

Jedenadvacetiletý útočník se prosadil z dorážky a poté proměnil trestné střílení, ve kterém rozhýbal brankáře Tuukku Raska a forhendovou kličkou pohodlně zakončil do prázdné branky. "Přesně takový nájezd zkouší v tréninku i Pastrňák. Provedl to skvěle. Celou svou váhu jsem už měl na pravé noze, nešlo s tím nic dělat," uznal Rask.

Třetí gól přidal na konci prostřední části ze sólového úniku William Nylander a skóre uzavřel v závěru při hře bez brankáře John Tavares. "Když dáte první gól v zápase, mělo by vás to nakopnout. Ale spíš to nastartovalo soupeře. Dělali jsme hodně chyb na obou modrých čarách a soupeř toho dokázal využít. To se nám nesmí stávat," zlobil se Bergeron.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 1. zápasy:

Boston - Toronto 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 10. Bergeron - 17. a 23. z tr. střílení Marner, 39. W. Nylander, 59. Tavares. Střely na branku: 38:33. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Andersen (oba Toronto), 3. Bergeron (Boston).

Washington - Carolina 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Branky: 10. a 14. Bäckström, 19. Ovečkin, 60. Eller - 46. a 48. Svečnikov. Střely na branku: 18:29. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu 58:09 minuty, inkasoval tři branky ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 82,35 procenta. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström (Washington), 2. Svečnikov (Carolina), 3. Carlson (Washington).

Západní konference - 1. zápas:

Calgary - Colorado 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 39. a 58. M. Tkachuk, 35. Mangiapane, 58. Backlund. Střely na branku: 32:26. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. M. Tkachuk, 3. Mangiapane (všichni Calgary).