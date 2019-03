New York - Dva čeští brankáři byli v úterním programu NHL vyhlášeni nejlepšími hráči zápasu. Petr Mrázek zastavil 36 střel a v rozstřelu všechny tři nájezdy a vychytal Carolině vítězství 3:2 nad Pittsbughem. David Rittich kryl 31 střel a dovedl Calgary k výhře 4:2 nad Columbusem. Po Rittichovi se stal druhou hvězdou utkání Michael Frolík, který vstřelil rozdílový gól a připsal si i přihrávku.

David Pastrňák si po šestnáctizápasové pauze opět zahrál v NHL. Dvaadvacetiletý útočník, který podstoupil v únoru operaci palce na levé ruce, nastoupil na ledě New York Islanders, kde Boston vyhrál hladce 5:0. Pastrňák za necelých patnáct minut třikrát vystřelil, ale stejně jako David Krejčí v utkání nebodoval.

"Dobře se pohyboval, puk si ho nacházel," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy k Pastrňákovu výkonu. "Vypadalo to, že se rozhoduje asi o půl sekundy pomaleji a že jeho střely jdou trošku mimo. Ale vyhráli jsme, nemusel jsem ho posílat na led více, než by bylo nutné. Mohl se dostat do zápasového tempa bez jakéhokoli tlaku," dodal.

Pastrňák se cítil dobře, ale jeho výkon ovlivnila dlouhá zápasová absence. Ostré utkání hrál naposledy 10. února. "Pral jsem se trochu s načasováním akcí. Ale naše řada si vypracovala spoustu šancí, jen je neproměňovala. I takové, které by proměňovat měla. Ale skvělé je, že tým dnes naše góly nepotřeboval," prohlásil Pastrňák. Boston soupeře přestřílel 39:13, dva góly dal Sean Kuraly.

Carolina se ujala vedení v polovině utkání, ale už za necelou minutu skóroval Jake Guentzel. Pittsburgh otočil zápas v 56. minutě, kdy perfektně sehrál přečíslení tři na jednoho. Justin Williams ale při hře bez brankáře vyrovnal z dorážky a v prvním kole rozstřelu se prosadil forhendovým blafákem Dougie Hamilton. Na druhé straně Mrázka nepřekonali v nájezdech Phil Kessel, Sidney Crosby ani Guentzel.

Carolina drží ve Východní konferenci první divokou kartu do play off, které nehrála deset let. "Tohle nebyl normální zápas. Všichni víme, jak vypadá tabulka. Každý se snažil ze sebe vymáčknout všechno, dohrávali jsme souboje a hráli celých šedesát minut. Ubojovali jsme to," řekl Mrázek, který si připsal výhru v sedmém z posledních osmi startů. "Záleží mi na každém zápase. Snažím se být pozitivní a chytit co nejvíce střel, abych dal týmu šanci na výhru," doplnil.

Jeden z nejlepších zákroků Mrázek převedl za bezbrankového stavu, kdy zlikvidoval hokejkou dorážku Dominika Simona. "Je fenomenální," řekl o českém gólmanovi Williams. "Je soutěživý a líbí se mi jeho elán. Když sedíte na střídačce a sledujete, jak udělá nějaký klíčový zákrok a jakou z toho má radost, nakopne vás to. Je skvělé mít ho v týmu," dodal.

Rittich inkasoval jako první v polovině úvodní třetiny, když Zach Werenski našel v brejku dva na jednoho místo nad vyrážečkou českého gólmana. Calgary ale v rozmezí 13. až 21. minuty otočilo na 3:1. Třetí gól vstřelil po úžasné individuální akci Frolík. Kličkami obelstil Setha Jonese i gólmana Sergeje Bobrovského a zakončil do prázdné branky.

Frolík navázal po 37 sekundách druhé třetiny na gól Andrewa Mangipaneho, který skóroval v čase 19:52. "Bylo to nesmírně důležité. Když dáte gól do šatny a další přidáte hned po návratu, povzbudí vás to," řekl Frolík.

Columbus, který drží ve Východní konferenci poslední postupové místo do play off, ale zápas ještě zdramatizoval. Oliver Bjorkstrand překonal Ritticha v přesilové hře střelou nad lapačku. Při závěrečné power play ale zpečetil výhru Calgary Matthew Tkachuk, u jehož branky asistoval Frolík.

"Bojují o play off a věděli jsme, že po nás půjdou. Hráli opravdu dobře, trefili několikrát tyčku. Strávili jsme v našem pásmu trochu více času. To se nám nelíbilo, to potřebujeme zlepšit. Musíme se v útočné třetině udržet déle. Celkově jsme rádi za dva body, hráli jsme dobře. Ale vím, že můžeme být ještě lepší," konstatoval Frolík. Calgary zvýšilo svůj náskok v čele Západní konference před druhým San Jose na tři body.

Podle Ritticha měl zápas úroveň play off. "Hrají o všechno, chtějí se dostat do vyřazovací části. My zase chceme být na play off dobře připraveni a přesně takový zápas jsme potřebovali. Hráli jsme dobře, mám z nás dobrý pocit," řekl jihlavský rodák, který pobavil televizní komentátory. Za stavu 3:1 trefil Columbus tyč a kamera zachytila, jak Rittich na brankovou konstrukci poklepal hokejkou, lapačkou a také ji políbil přes helmu.

Columbus má i přes prohru náskok pěti bodů na poslední postupové místo do play off, na které se dostal Montreal výhrou 3:1 ve Philadelphii.

Jakub Vrána pomohl přihrávkou Washingtonu k výhře 4:1 na ledě New Jersey.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Boston 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky: 2. a 37. Kuraly, 23. Acciari, 47. Bergeron, 51. DeBrusk. Střely na branku: 13:39. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. Acciari, 3. T. Rask (všichni Boston).

NY Rangers - Detroit 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky: 55. R. Strome, 60. B. Smith - 25. a 60. Athanasiou, 18. Nielsen. Střely na branku: 43:30. Diváci: 17.813. Hvězdy zápasu: 1. Howard, 2. Athanasiou (oba Detroit), 3. R. Strome (NY Rangers).

Philadelphia - Montreal 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 49. Couturier - 19. Gallagher, 25. S. Weber, 59. Domi. Střely na branku: 33:36. Diváci: 19.045. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher (Montreal), 2. Couturier (Philadelphia), 3. Domi (Montreal).

Carolina - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 30. B. McGinn, 59. Williams, rozhodující sam. nájezd D. Hamilton - 31. Guentzel, 56. Letang. Střely na branku: 39:38. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání, inkasoval dvě branky z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 94,74 procenta. Diváci: 14.677. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek (Carolina), 2. Murray (Pittsburgh), 3. Williams (Carolina).

New Jersey - Washington 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky: 20. Agostino - 3. Burakovsky, 26. Connolly, 33. Kuzněcov (Vrána), 34. T. Wilson. Střely na branku: 21:22. Diváci: 14.815. Hvězdy zápasu: 1. Connolly, 2. Kuzněcov, 3. Copley (všichni Washington).

St. Louis - Edmonton 7:2 (1:0, 3:2, 3:0)

Branky: 12., 26. a 59. Schwartz, 28. a 46. Perron, 21. Pietrangelo, 54. Maroon - 39. Nugent-Hopkins, 40. Kassian. Střely na branku: 44:17. Diváci: 17.873. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Perron, 3. Pietrangelo (všichni St. Louis).

Nashville - Toronto 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 5. B. Boyle, 50. Simmonds, 58. F. Forsberg. Střely na branku: 20:22. Diváci: 17.499. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Simmonds, 3. B. Boyle (všichni Nashville).

Minnesota - Colorado 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 22. Parise - 11. Barrie, 34. Jost, 59. Cole. Střely na branku: 37:38. Diváci: 18.785. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Jost (oba Colorado), 3. Dubnyk (Minnesota).

Dallas - Florida 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 51. a 60. Radulov, 18. Jamie Benn, 31. J. Klingberg - 3. a 37. Barkov. Střely na branku: 36:22. Diváci: 17.654. Hvězdy zápasu: 1. Radulov (Dallas), 2. Barkov (Florida), 3. Seguin (Dallas).

Calgary - Columbus 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 13. J. Gaudreau, 20. Mangiapane, 21. Frolík, 60. M. Tkachuk (Frolík) - 11. Werenski, 46. Bjorkstrand. Střely na branku: 31:33. Brankář David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 93,93 procenta. Diváci: 18.288. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. Frolík, 3. J. Anderson (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 73 56 4 13 287:191 116 2. Boston 73 44 9 20 221:185 97 3. Toronto 73 43 5 25 259:219 91 4. Montreal 73 38 7 28 215:213 83 5. Florida 73 32 12 29 236:246 76 6. Buffalo 72 31 9 32 200:233 71 7. Detroit 73 26 10 37 198:249 62 8. Ottawa 72 25 6 41 213:263 56

Metropolitní divize:

1. Washington 73 43 7 23 252:226 93 2. NY Islanders 73 42 7 24 206:178 91 3. Pittsburgh 74 39 11 24 251:223 89 4. Carolina 72 40 7 25 215:198 87 5. Columbus 73 40 4 29 222:214 84 6. Philadelphia 73 35 8 30 223:244 78 7. NY Rangers 73 28 13 32 204:244 69 8. New Jersey 74 27 9 38 205:253 63

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 72 43 4 25 246:213 90 2. Nashville 74 42 5 27 222:195 89 3. St. Louis 73 38 8 27 214:200 84 4. Dallas 73 38 6 29 185:180 82 5. Minnesota 74 34 9 31 200:217 77 6. Colorado 73 32 12 29 232:224 76 7. Chicago 72 32 10 30 243:263 74

Pacifická divize:

1. x-Calgary 73 45 7 21 260:208 97 2. x-San Jose 73 43 8 22 261:229 94 3. Vegas 73 41 5 27 227:203 87 4. Arizona 73 36 6 31 196:204 78 5. Vancouver 73 31 10 32 199:225 72 6. Edmonton 73 32 7 34 206:244 71 7. Anaheim 74 30 9 35 173:227 69 8. Los Angeles 72 25 8 39 170:230 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená vítězství v základní části.