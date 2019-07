Mrázek: Carolina byla priorita a jsem rád, že v klubu pokračuju

Praha - Hokejový brankář Petr Mrázek má za sebou náročnější období, ve kterém se svými agenty řešil, za který klub bude v NHL hrát. Nakonec se na dohodl spolupráci s Carolinou a bude se snažit navázat na vydařenou předešlou sezonu. A je za to rád.

"Neřekl bych, že to bylo hektické, ale poslední dva tři týdny se to celkem rozebíralo. Byly různé varianty, člověk po nocích čeká na telefon. Včera už jsme spali a nakonec to dopadlo takhle," řekl Mrázek novinářům na dnešním neformálním setkání.

S Carolinou nakonec sedmadvacetiletý gólman podepsal dvouletou smlouvu, která mu zajišťuje 6,25 milionu dolarů.

Ještě před několika dny to přitom vypadalo, že tým opustí, neboť se s vedením na další spolupráci nedohodl před 1. červencem, kdy se otevřel trh s volnými hráči.

"Od začátku jsem doufal, že to bude Carolina. Zvenčí to možná tak nevypadalo, táhlo se to, ale jednání byla každodenní. Byli jsme v kontaktu a naší prioritou bylo se domluvit," řekl Mrázek, o jehož služby projevily zájem i další týmy. Například Edmonton, který ale nakonec angažoval Mika Smitha z Calgary.

Odchovanec Vítkovic přišel do Caroliny před rokem s cílem restartovat kariéru, což se mu podařilo. "Nevěděl jsem, do čeho půjdu. Věděl jsem, že mají mladý tým. Situace byla jiná než teď. Myslím si, že jako brankář a osobnost jsem více vyzrál a velkou zásluhu na tom má Marian Jelínek," poukázal na spolupráci s mentálním koučem a sportovním psychologem.

"Každý gólman, který je v lize (NHL), může chytat, ale je to o maličkostech. O hlavě. Myslím si, že to byl zlom mé kariéry," řekl Mrázek, jenž byl s Jelínkem v úzkém kontaktu po celou sezonu. "Je potřeba mít hlavu dobře nastavenou a jít si za svým cílem," uvedl.

Zatímco před rokem podepsal Mrázek s klubem roční smlouvu, tentokrát se domluvil na dvouleté, což považuje za ideální. "Řešili jsem různé varianty a Carolina přišla s dvouletou nabídkou. Říkal jsem si, že bych chtěl tři čtyři roky a možná bychom se k tomu i dostali, ale po zvážení všeho jsme se dohodli na dva roky," uvedl s tím, že věří, že v roce 2021 dlouholetý kontrakt ještě podepíše.

V týmu už nebude s Curtisem McElhinneyem. Druhým gólmanem se stal James Reimer, který přišel z Floridy. "Mrzí mě, že Mac odešel. Skvěle jsme spolu vycházeli a sezona nám oběma vyšla na jedničku. Takový je ale byznys, chtěl zůstat v Carolině, ale nedopadlo to a podepsal v Tampě. Myslím si, že s Vasilevským vytvoří hodně dobrou dvojici," uvedl Mrázek.

Nyní to vypadá, že český brankář půjde do sezony jako jednička. "To byl i cíl, proč jsem se nakonec rozhodl pro Carolinu. Sedl jsem si s trenérem, který mi věří a říkal, že chce, abych se vrátil. Reimer je hodně dobrý gólman, vytrejdovali k nám Forsberga z Chicaga a je tam Ned (Alex Nedeljkovic), který vyhrál Calder Cup," vyjmenoval své další konkurenty.

Kempy v NHL začnou v září, Mrázek už ale naplno dva týdny trénuje. Víkendy tráví s přítelkyní na krátkých dovolených či turnajích. Jeho partnerka Sára Olivová se totiž věnuje beachvolejbalu. "Od pondělí do pátku se ale trénuje," dodal Mrázek, jenž v polovině července v Brně navíc pořádá brankářský kemp.