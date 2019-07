Mrázek bude pokračovat v Carolině, Frk míří do Los Angeles

Raleigh (USA) - Český hokejový brankář Petr Mrázek zůstává v NHL v Carolině. S Hurricanes uzavřel sedmadvacetiletý odchovanec Vítkovic už v pozici nechráněného volného hráče dvouletou smlouvu celkem na 6,25 milionu dolarů. Klub o tom informoval na svém twitterovém účtu. Útočník Martin Frk se stěhuje z Detroitu do Los Angeles. S Kings podepsal pětadvacetiletý odchovanec Karlových Varů jako nechráněný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu na 700 tisíc dolarů.

Mrázek má za sebou povedenou sezonu. Loni uzavřel s Hurricanes roční kontrakt na 1,5 milionu dolarů. V minulém ročníku odchytal v základní části 40 utkání s průměrem 2,39 obdržené branky na zápas, úspěšností 91,4 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. V 11 duelech play off měl průměr 2,73 gólu na utkání, úspěšnost 89,4 procenta a dvakrát vychytal nulu.

Mohl díky tomu pomýšlet opět na vyšší kontrakt. Loni mu skončila dvouletá smlouva s ročním příjmem čtyři miliony dolarů, kterou uzavřel ještě s Detroitem, odkud odešel loni v únoru do Philadelphie.

Loni se stal nechráněným volným hráčem poté, co mu Flyers nepředložili kvalifikační nabídku na nový kontrakt. Do Philadelphie přišel 20. února z Detroitu v době, kdy byli zranění Brian Elliott a Michal Neuvirth.

Předtím v Detroitu, který jej draftoval v roce 2010 v pátém kole na 141. pozici, bojoval v posledních sezonách o post jedničky s Jimmym Howardem se střídavými úspěchy. Red Wings nakonec vsadili na zkušeného Američana.

V Carolině se dělil o místo v brankovišti s Curtisem McElhinneym, který v klubu pokračovat nebude. Uzavřel dvouletou smlouvu na 2,6 milionu dolarů s Tampou Bay. Hurricanes naopak nově získali Jamese Reimera z Floridy.

Mrázek má v NHL na kontě celkem 223 utkání s průměrem 2,61 inkasovaného gólu a úspěšností zákroků 91,1 procenta. Vychytal také 18 nul. V play off má z 22 zápasů průměr 2,37, úspěšnost 91 procent a pětkrát udržel čisté konto.

Frk bude hrát nově za Los Angeles

Český hokejový útočník Martin Frk se v NHL stěhuje z Detroitu do Los Angeles. S Kings podepsal pětadvacetiletý odchovanec Karlových Varů jako nechráněný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu na 700 tisíc dolarů. Uvedly to oficiální stránky klubu.

Frkovi skončil roční jednocestný kontrakt s Red Winngs na 1,05 milionu dolarů. V uplynulé sezoně ale dostal příležitost jen ve 30 duelech NHL a zaznamenal šest bodů za gól a pět přihrávek.

V polovině února zamířil na farmu do Grand Rapids do AHL, kde ve 13 zápasech základní části nasbíral 14 bodů (5+9) a ve třech utkáních play off si připsal další tři body (1+2).

Detroitu mu nenabídnul takzvanou kvalifikační nabídku a Frk tak byl od pondělka jako nechráněný volný hráč k dispozici všem zájemcům z NHL. Red Wings jej draftovali v roce 2012 v druhém kole na 49. pozici, ale NHL si český útočník zahrál v jeho dresu až v sezoně 2017/18.

Na kontě měl už předtím dva starty v NHL za Carolinu z ročníku 2016/17. Hurricanes jej získali v říjnu 2016 z listiny volných hráčů, kam Detroit zařadil Frka při pokusu poslat jej na farmu do Grand Rapids. Po měsíci se stejným způsobem vrátil k Red Wings, protože jej na tzv. waiver list zařadila Carolina. V NHL má nyní na kontě celkem 100 utkání a 31 bodů za 12 branek a 19 asistencí.

Frk působí v Severní Americe od roku 2010, kdy odešel z Karlových Varů do Halifaxu do juniorské ligy QMJHL, s níž se rozloučil v roce 2013 ziskem Memorial Cupu. Pak hrál na farmách v Grand Rapids v AHL a v Toledu v ECHL. Předloni získal v AHL Calderův pohár.