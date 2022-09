Mračková Vildumetzová považuje výzvy k odchodu z vedení Sněmovny za absurdní

Praha - Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se kvůli stykům s obviněným z kauzy Dozimetr nechystá odstoupit z funkce. Výzvy, aby to udělala, považuje za absurdní. Řekla to v diskusním pořadu CNN Prima News. Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ve čtvrtek řekl, že Mračková Vildumetzová by kvůli stykům s obviněným z korupční kauzy pražského dopravního podniku měla rezignovat na místopředsedkyni Sněmovny. Pokud tak neučiní, je podle něj namístě jednání o obsazení funkcí ve vedení dolní komory.

Vildumetzová Mračková dnes zopakovala, že obviněný podnikatel Zakaría Nemrah je známým jejího manžela a sama se s ním nestýkala. "Pokud jsem se s ním viděla, tak za přítomnosti mého manžela, nikdy jsem s ním neřešila nic osobního, nic pracovního, bylo to vždy na společenské bázi," uvedla. Zdůraznila, že všichni lidé, kteří se dopouštějí korupce, za to musí být potrestáni.

Výzvu ke svému odstoupení považuje poslankyně za absurdní. "Mám svědomí stoprocentně čisté a s tou kauzou absolutně žádným způsobem nemám nic společného," řekla.

Jurečka vyzval Mračkovou Vildumetzovou k rezignaci na místopředsedkyni Sněmovny při čtvrtečním jednání poslanců o vyslovení nedůvěry vládě. Reagoval tak na volání poslanců ANO po rezignaci politiků STAN kvůli stejné kauze. Vyzval poslance ANO, aby neměřili dvojím metrem a zametli si před vlastním prahem.

Vedení ANO vyjádřilo Mračkové Vildumetzové důvěru. Mračková Vildumetzová je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje. Je členkou předsednictva ANO. Ve stínové vládě hnutí jí připadá křeslo ministryně vnitra.

Kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze Dozimetr skončil ve funkci ministr školství Petr Gazdík (STAN). Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek. Výzvám k rezignaci čelí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).