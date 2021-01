MPSV znovu odložilo termín přihlášek v tendru na provoz systémů

Praha - Ministerstvo práce dnes znovu prodloužilo lhůtu pro podávání přihlášek do soutěže na provozovatele nynějších informačních systémů pro výplatu dávek od společnosti OKsystem. Z dneška termín odsunulo na pátek. Za podporu, rozvoj a ukončování dosavadních aplikací do spuštění nového resortního systému nabízí resort na tři roky 600 milionů korun. Vyplývá to z údajů Národního elektronického nástroje (NEN) pro veřejné zakázky a ze zadávací dokumentace. Provoz systémů má ministerstvo zajištěn do 12. února.

Soutěž na nového provozovatele oznámilo ministerstvo 21. září. Zájemci měli přihlášky podávat původně do 30. října. Resort pak ale několikrát požadavky měnil, a to třeba na kvalifikaci pracovníků dodavatele. Termín se odsouval celkem čtyřikrát. Obálky s nabídkami se měly otevírat dnes v 10:00. Minutu před tím resort zveřejnil informaci o prodloužení lhůty do 8. ledna do 12:00.

Vítěz soutěže by měl převzít nynější aplikace od OKsystemu pro agendu dávek a zaměstnanosti, portál a podpůrné systémy a měl by je provozovat, udržovat a postupně vypínat při spuštění nového celoresortního systému. Ten měl původně fungovat od roku 2017, stát měl asi 1,5 miliardy. Přípravy se ale z různých důvodů prodlužovaly. Vedení ministerstva dřív ujišťovalo, že se novinka spustí od tohoto roku. Loni v květnu sněmovnímu sociálnímu výboru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že to bude zřejmě na přelomu let 2022 a 2023, tedy za dva roky. Soutěž je ale na tři roky.

Kvůli průtahům v přípravách resort už třikrát prodlužoval smlouvu s OKsystemem. Poprvé a podruhé to bylo na dva roky, celkem tedy na čtyři roky. Roční provoz stál zhruba půl miliardy korun. Poslední dodatek s prodloužením o měsíc a půl do 12. února 2021 ministerstvo s firmou uzavřelo loni 9. prosince. Původně chtělo získat úplně nový systém dávek, ani po dvou tendrech ho ale nemá. Případ znovu posuzuje antimonopolní úřad.

O záměru najít v soutěži provozovatele dosavadních aplikací informovali zástupci ministerstva sněmovní sociální výbor předloni v září. Výběrové řízení zahájili po roce. Kritizovali to poslanci Pirátů. Podle nich měla být soutěž vypsána dřív a nyní je pod velkým časovým tlakem. Politický náměstek ministryně Robin Povšík (ČSSD) výboru loni v říjnu řekl, že se soutěž připravovala rok a za její zpoždění může i koronavirová krize.

Někteří kritici už dřív zmiňovali, že lhůty nynější soutěže naznačují, s kým by ministerstvo mohlo smlouvu podepsat. Piráti už v létě uvedli, že je zakázka pro společnost OKsystem na další tři roky. Poukazovali i na cenu, podle nich je předražená.

Tiskové oddělení resortu v prosinci ČTK sdělilo, že pokud by se soutěž na provozovatele dosavadních aplikací protahovala, oslovilo by ministerstvo nynější firmu OKsystem k další spolupráci. Trvat by měla do doby, než by vítěz výběrového řízení nastoupil.

Kvůli zajištění dávkového systému zasahovala v sídle resortu loni koncem února policie. Obvinila tehdejšího náměstka a šéfa oddělení bezpečnosti informací. Maláčová ČTK už dřív opakovaně řekla, že se nebude k systémům kvůli vyšetřování vyjadřovat. Poukazovala na to, že zakázky zdědila.

Resort dlouhodobě sklízí kritiku za stav technologií a závislost na jediném dodavateli, jímž je od roku 1993 společnost OKsystem. Rozhodnutí o její výměně padlo v roce 2010 za exministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Kvůli pochybením při výběru dodavatele antimonopolní úřad zakázal nové aplikace používat a úředníci se v lednu 2014 po dvou letech vrátili k OKsystemu. V minulém volebním období tendry vyhlásil tým ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Podle kritiků nezvládl tak velký projekt řídit. Po volbách přípravy zastavila ministryně první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). Maláčová je po svém nástupu v létě 2018 obnovila.