MPSV žádá vládu o 6 mld Kč z rozpočtové rezervy na kurzarbeit

Praha - Ministerstvo práce žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Požadavek by měl v pondělí projednat kabinet.

Kurzarbeit obsahuje program na podporu zaměstnanosti s názvem Antivirus, který má bránit propouštění kvůli koronavirové krizi. Zahrnuje pět druhů příspěvků od státu na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) po schválení v pondělí řekla, že program zatím pokrývá měsíc březen. Podle potřeby by se pak prodlužoval. Podle plánu by měl trvat do konce června.

"Finanční dopady programu významně překračují rozpočtové možnosti ministerstva práce na realizaci národní aktivní politiky zaměstnanosti. Je proto nutné dodatečně uvolnit potřebný objem finančních prostředků," uvedlo ministerstvo v podkladu na pondělní jednání vlády.

V návrhu programu ministerstvo původně předpokládalo, že by kurzarbeit vyšel na 7,1 miliardy korun. Před nedávnem ministryně řekla, že si program vyžádá desítky miliard korun a úřady práce očekávají statisíce žádostí o příspěvky na mzdy.

Vláda by měla v pondělí schvalovat přesnou podobu a pravidla kurzarbeitu. Maláčová ho chce spustit 1. dubna. Jak by mohli zaměstnavatelé o podporu žádat a kolik by dostali, není zatím jasné. Podle návrhu by se strop příspěvku měl stanovit z mediánu mzdy. Zástupci zaměstnavatelů požadují aspoň 1,5násobek či dvojnásobek průměrné mzdy.

Vláda schválila, že stát za firmy zaplatí náhrady mezd lidem v dvoutýdenní karanténě. Pobírá se 60 procent základu výdělku. Při nařízeném uzavření provozů a při nemožnosti dávat lidem práci, protože chybí jejich kolegové, bude poskytovat 80 procent celého výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů uhradí polovinu z vyplácených aspoň 80 procent mzdy, kvůli poklesu poptávky pak polovinu z vyplácených aspoň 60 procent mzdy.

Vláda v týdnu schválila novelu zákona o státním rozpočtu, v níž navýšila schodek ze 40 na 200 miliard korun. Normu už přijala Sněmovna a podepsal prezident. Kabinet v novele snížil o 25 miliard příjmy a o deset miliard výdaje i ministerstvu práce. Změny se dotkly ale jen nemocenské a důchodů. Suma na politiku zaměstnanosti, která zahrnuje kurzarbeit, se neměnila.