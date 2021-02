MPSV žádá o přesunutí 6,8 mld Kč do programu Antivirus

Praha - Ministerstvo práce žádá 6,8 miliardy korun na program Antivirus, z něhož se vyplácejí příspěvky na mzdy firmám. Žádost o přesun částky v rozpočtu předloží sněmovnímu rozpočtovému výboru. Souhlasila s tím dnes vláda. Po jejím jednání to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Peníze potřebné na pokrytí nárůstu výdajů na tento program chce ministerstvo práce převést z prostředků určených na podporu v nezaměstnanosti," uvedl Blatný.

Program Antivirus má bránit propouštění. Stát z něj vyplácí příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Podporu má poskytovat do konce února.

Podle podkladů pro vládu má ministerstvo letos na Antivirus 5,2 miliardy korun z neutracených peněz. Úřady práce daly k 5. únoru pokyn k vyplacení celkem 3,99 miliardy korun. Resort poukazuje na to, že to jsou zhruba tři čtvrtiny dosavadní celkové sumy. Podle něj tak nynější částka bude stačit do poloviny února.

"Vzhledem k epidemické situaci onemocnění covid-19 v České republice a na základě dosavadního vývoje čerpání lze očekávat, že výdaje dosáhnou výše 12 miliard korun. Celková potřeba rozpočtově nezajištěných prostředků na schválený program Antivirus do 28. února 2021 tak činí 6,8 miliardy korun," uvedlo ministerstvo práce.

S přesunem větších částek v rozpočtu musí souhlasit sněmovní rozpočtový výbor. Podle podkladu pro vládu chtělo ministerstvo práce původně posílit svou pokladnu kvůli výdajům na Antivirus z vládní rozpočtové rezervy. Pokud by přesouvalo 6,8 miliardy z podpor v nezaměstnanosti, zbylo by mu na ně pro letošek 8,7 miliardy. Nezaměstnanost v Česku roste zatím mírně. V lednu dosáhla 4,3 procenta.

Na podporu z Antiviru měl původně od března navázat nový dlouhodobý kurzarbeit. Novela, která ho upravuje, ale ještě není schválená. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden řekla, že zavedení nové zkrácené práce se státním příspěvkem tak není od března reálné a Antivirus se bude muset zřejmě ještě prodloužit. Resort by pak na něj potřeboval další peníze.