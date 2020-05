MPSV žádá kvůli ošetřovnému pravidla, kdy děti nemusí zpět do škol

Praha - Ministerstvo práce žádá resorty školství a zdravotnictví o stanovení jasných pravidel, za kterých děti nemusí nastoupit zpět do otevíraných školek či škol. Podle toho pak upraví vyplácení ošetřovného zaměstnancům. Novinářům to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by ošetřovné měli dál dostávat rodiče, kteří by nemohli potomky kvůli riziku nákazy do škol či školek posílat.

Na ošetřovné kvůli zavřeným školám mají nárok rodiče školáků do 13 let i starších postižených dětí. Od dubna jim stát vyplácí 80 procent základu jejich příjmu. Peníze bude poskytovat nejdéle do konce školního roku. Spolek Pedagogická komora poukazuje na to, že po otevření zavřených školek rodiny s malými dětmi o ošetřovné přijdou. Zaměstnavatelé si naopak stěžují na to, že lidem schází motivace vrátit se do zaměstnání, když se ošetřovné blíží čisté mzdě.

"Potřebujeme jasný výklad od ministerstev školství a zdravotnictví, za jakých podmínek považují za rizikové, aby rodiče posílali děti do školy či školky. Podle těchto podmínek my můžeme upravit ošetřovné," uvedla Maláčová. Za riziko označila třeba to, že by dítě mohlo případně nakazit členy rodiny vyššího věku či se zdravotními problémy. "Pokud dochází k obnovení školní docházky bez jasných pravidel, tak je to složitá situace (s vyplácením ošetřovného)," dodala ministryně. Podle ní je rozdíl v otevírání škol a školek nevysvětlitelný.

Někteří zaměstnavatelé si začali stěžovat na to, že někteří pracovníci s ošetřovným ztrácejí motivaci vrátit se zpět do zaměstnání. Při průměrné mzdě se ošetřovné od čistého výdělku liší zhruba o 1300 korun. "To rozhodně nemotivuje k tomu, aby se lidé vraceli do práce," řekl podnikatel Otto Daněk.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje vláda "neochotou otevřít školy" situaci lidem výrazně komplikuje, ale plošné vyplácení 90 procent čisté mzdy není řešením a řada firem má potíže lidi k návratu do výroby přesvědčit. "Návrat do práce, když si odvyknete, bude o to náročnější a složitější. Nekritizujeme, že se vláda rozhodla podporovat lidi bez příjmů, je ale na čase některé programy revidovat, aby se nestávaly kontraproduktivními," uvedl Rafaj.

Ministerstvo práce podle své šéfky podobu a pravidla ošetřovného měnit neplánuje. Pokud by podle ministryně zůstalo ošetřovné na 60 procentech základu příjmu, řada rodin by se musela kvůli placení běžných výdajů zadlužit. Klesla by také kupní síla a domácí spotřeba, která je v Česku jedním z tahounů ekonomiky, podotkla Maláčová.