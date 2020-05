MPSV vypíše v červnu soutěž na provoz nynějšího systému dávek

Praha - Ministerstvo práce plánuje vyhlásit v červnu výběrové řízení na provozovatele nynějšího informačního systému pro vyplácení dávek od firmy OKsystem. Smlouva s ní vyprší na konci roku. Úplně nový systém, který měl původně fungovat od příštího roku, pak resort zprovozní zřejmě na přelomu let 2022 a 2023. Na posledním jednání sněmovního sociálního výboru to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Zasedání bylo kvůli koronavirové epidemii neveřejné.

Systém dávek je součástí jednotného resortního informačního systému, který měl podle původních plánů fungovat od roku 2017. Kvůli průtahům muselo ministerstvo už dvakrát prodlužovat o dva roky smlouvu na nynější systém s OKsystemem. Roční prodloužení stojí půl miliardy korun. O přípravě soutěže na nového provozovatele nynějších aplikací informovalo vedení ministerstva sněmovní výbor už loni v září.

Podle Maláčové je možné nynější kontrakt s OKsystemem protáhnout případně o pět měsíců, tedy do května 2021. Pokud by se do té doby nepodařilo najít v soutěži provozovatele, který by začal současné aplikace spravovat, přikročilo by vedení ministerstva k jednacímu řízení bez uveřejnění (JŘBÚ). Znovu by tedy oslovilo firmu OKsystem, aby do výběru provoz ještě zajistila.

"V krajním případě by bylo na dobu nezbytně nutnou do dokončení otevřeného zadávacího řízení využito JŘBÚ. Považujeme ho za krajní variantu, kdyby se otevřené zadávací řízení nepodařilo dokončit ani v prodloužení stávající smlouvy," uvedla ministryně. Podotkla, že není možné odhadnout případné "obstrukční jednání" uchazečů a stížnosti k antimonopolnímu úřadu.

Dodavatele úplně nového systému se resort snažil najít už dvakrát. První soutěž za 616 milionů korun bez DPH vyhlásil koncem roku 2014. Vyhrála ji společnost OKsystem, která provozuje systémy v resortu od roku 1993. Od uzavřené smlouvy ministerstvo později odstoupilo. Firma se s ním soudí. Podruhé resort zakázku vypsal koncem roku 2017 za 270 milionů korun bez DPH. Vybral firmu DXC Technology, pak ji ale vyřadil. Případ skončil několikrát u antimonopolního úřadu.

"V případě, že ÚOHS rozhodne ve prospěch ministerstva práce, lze očekávat nasazení nového systému na přelomu roku 2022 a 2023," uvedla Maláčová. Jak by resort při zajištění dodavatele postupoval, neupřesnila.

Za stav systémů a závislost na jediné firmě sklízí ministerstvo dlouhodobě kritiku. Rozhodnutí o výměně dodavatele padlo v roce 2010 za exministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Kvůli pochybením při výběru ale antimonopolní úřad zakázal nové programy používat a úředníci se v lednu 2014 po dvou letech vrátili k OKsystemu. V minulém volebním období tendry vyhlásil tým ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Podle některých kritiků ale nezvládl tak velký projekt řídit. Po volbách přípravy zastavila ministryně první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). Maláčová je po svém nástupu do funce v létě 2018 obnovila. Opakovaně zdůrazňovala, že problémy se systémy a zakázkami zdědila.

Kvůli systému pro vyplácení dávek zasahovala letos koncem února na ministerstvu policie. Z pletich a přípravy zneužití pravomoci obvinila náměstka pro ekonomiku a ICT Jana Baláče (ČSSD) a šéfa oddělení bezpečnosti informací Karla Macka.

Informační systémy k vyplácení dávek patří do kritické infrastruktury státu. Zpracovávají se v nich citlivé údaje statisíců příjemců příspěvků a podpor. Po policejním zásahu se staly důvodem k přestřelce v koalici. Maláčová žádala premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli zajištění systémů o svolání Bezpečnostní rady státu. Předseda vlády to odmítl a řekl, že k tomu nevidí důvod a že Maláčové kvůli stavu informačních technologií v resortu několikrát psal. Ministryně uvedla, že dopisování nestačí. Předseda vlády jí vzkázal, aby problém řešila. Reagovala pak tak, že si její úřad poradí.