MPSV vyhlásí soutěž na provozovatele nynějšího systému dávek

Praha - Ministerstvo práce se v březnu chystá vyhlásit výběrové řízení na provozovatele nynějšího systému vyplácení dávek od firmy OKSystem. Vítěz by pak měl systém spravovat a rozvíjet po kratší dobu, a to nejspíš dva roky. Sněmovnímu sociálnímu výboru to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Provoz nynějšího systému je zajištěný do začátku příštího roku. Resort chtěl mít původně úplně nový systém, dodavatele ani po dvou tendrech ale nemá.

Členy výboru z opozice i koalice zajímalo, jak vedení resortu od příštího roku vyplácení dávek zajistí. Obávají se, že se nemusí výběr nového provozovatele stihnout a výplata příspěvků pro lidi v nouzi, rodiče, postižené či pěstouny by mohla být ohrožena.

"V tuto chvíli je to naprostá priorita - a není důležitější oblast na ministerstvu práce, aby od 1. ledna 2021 fungovaly všechny nové systémy. Jedná se o kritickou infrastrukturu státu, přes kterou se ročně vyplácí přes 80 miliard korun," uvedla ministryně.

Systém pro vyplácení dávek je součástí jednotného resortního systému, který měl být původně v provozu od roku 2017 a stát měl 1,5 miliardy. Přípravy se ale protáhly. Ministerstvo ho plánuje spustit příští rok a odhadovaná cena by měla být až o miliardu vyšší. Zakázky resort vyhlásil v minulém volebním období pod vedením ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD).

"Cena z roku 2016 není reálná. Od léta minulého roku mají ministerstvo financí a premiér Andrej Babiš veškeré informace. Děláme vše pro to, aby kritická infrastruktura státu byla zajištěna," zopakovala Maláčová.

Její úřad by měl podle předpokladu v březnu vypsat otevřené výběrové řízení na nového provozovatele nynějšího systému. Zakázka by podle ministryně měla být "reálně vysoutěžena v červnu". Vedení resortu by tedy nejspíš před prázdninami mohlo vědět, kdo systém vyplácení dávek od příštího roku zajistí. "Soutěž na provoz a rozvoj nynějších informačních systémů je velmi běžná, ta nejběžnější věc, která se u IT děje. Naopak u nových systémů bývá konkurence velká," řekl poslancům náměstek pro informační technologie Jan Baláč. Podle něj je představa taková, že by zakázka nebyla na řadu let, ale na "kratší dobu, na nějaké dva roky".

Ministerstvo původně chtělo mít úplně nový systém dávek. Kvůli průtahům v přípravách muselo už dvakrát prodlužovat o dva roky smlouvu na nynější systém s firmou OKSystem. Roční prodloužení stojí půl miliardy korun. Kontrakt vyprší začátkem roku 2021.

Tendr na nový systém pořádal resort už dvakrát. V první soutěži se zadávací cenou 616 milionů korun bez DPH vyhrála firma OKSystem. Ministerstvo od smlouvy ale pak odstoupilo. Ve druhém řízení s cenou 270 milionů bez DPH pak vybralo společnost DXC Technology. Případ ale skončil několikrát u antimonopolního úřadu, který zakázal smlouvu uzavřít.

Výbor po Maláčové chce, aby mu v příštích týdnech dodala přesný harmonogram dokončování nových a vypínání starých systémů, seznam všech dodavatelů a také rozpis výdajů, nákladů navíc a financování. Do dvou týdnů chtějí mít poslanci i navrhovanou strategii rozvoje technologií resortu na roky 2021 až 2024. Zajímá je také krizový plán.

"Nic skrývat nemusíme. Mám naprosto čisté svědomí. Ty stovky stránek dodáme. Budou úředníci pracovat nejen o víkendu - to už pracují, ale i po nocích," řekla výboru ministryně. Podle ní by se ale pracovníci měli zaměřovat spíš na úspěšnou přípravu nových systémů, ne na plnění usnesení výboru.