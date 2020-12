MPSV: V listopadu šlo do karantény 68.400 lidí, od března 295.400

Praha - Do karantény v listopadu nastoupilo přes 68.400 lidí. Od března, kdy se koronavirová nákaza v Česku potvrdila, je to druhý nejvyšší měsíční počet. Za devět měsíců od začátku epidemie lékaři vystavili celkem 295.400 karanténních elektronických neschopenek. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo práce.

V karanténě bylo v poslední listopadový den 18.749 lidí. Je to zhruba tolik jako při vzestupu první vlny 18. března a při jejím klesání na konci března. V nynější druhé vlně byl srovnatelný počet 7. října.

Při vrcholu první vlny nákazy před koncem března muselo doma zůstávat zhruba 22.400 osob. Od té doby jich ubývalo. Počet se zvedal mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech. V polovině června se pohyboval nad 1700, pak začal postupně zas stoupat. Nejvyšších březnových hodnot z jarní vlny dosáhlo Česko na konci první říjnové dekády, tedy týden po krajských volbách. Opatření nařídila vláda až po nich. Vůbec nejvíc lidí bylo v karanténě 30. října, a to téměř 54.800.

Nejméně osob dostalo karanténní e-neschopenku v červnu, a to asi 3600. Poté měsíční počet rostl. V červenci překročil 6700 a v srpnu 10.000. V září se dostal na 33.800 a v říjnu se dostal nad 119.200. Listopadový počet byl tak zhruba o dvě pětiny nižší. Na jaře bylo nejvíc lidí v karanténě hned v březnu, a to 36.000. Za devět měsíců karanténní e-neschopenku dostalo celkem 295.400 lidí. To je víc, než kolik obyvatel má Ostrava jako třetí největší město v republice.

Karanténa se od září zkrátila ze 14 na deset dní. Od poloviny září ji hygienici už také nenařizují, pokud měli lidé i nakažený při delším setkání roušku či respirátor, nebo stáli od sebe víc než 1,5 metru. Následuje jen poučení, že je nutné sledovat příštích deset dnů svůj zdravotní stav a v případě příznaků se obrátit na lékaře. Do karantény nemusí ani ti, u nichž se v posledních třech měsících covid-19 už potvrdil.

Šíření nákazy zbrzdila teď nařízená omezení. Zavřely se školy, většina obchodů, kulturní a sportovní zařízení. Lidé mají pracovat z domova, pokud je to možné. Úřady omezily úřední hodiny. Restaurace mohly fungovat jen přes výdejové okénko. Platí zákaz návštěv nemocnicích či domovech seniorů. Zakázáno je shromaždování více lidí i noční vycházení. Od čtvrtka se některá omezení uvolní, ale za přísných hygienických podmínek. Do škol se zatím vrátila část žáků.

Podle epidemiologů i řady politiků je nutné po rozvolňování posílit testování a trasování, jinak Česku hrozí třetí vlna epidemie a země zas skončí v karanténě. Prováděných testů ale nyní ubývalo.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát mu případně z programu Antivirus do konce roku uhradí 80 procent této náhrady do 39.000 korun superhrubé mzdy.