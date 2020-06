MPSV: V karanténě je asi 2400 lidí, v květnu do ní šlo 3853 osob

Praha - V karanténě na ochranu před šířením koronaviru je v Česku zhruba 2400 lidí. V květnu do ní hygienici a lékaři poslali 3853 lidí. Je to zhruba desetina březnového počtu a čtvrtina dubnového. Vyplývá to ze statistiky elektronických neschopenek, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo práce. Od začátku března dosud zatím do karantény s e-neschopenkou nastoupilo 53.651 lidí.

První případ nákazy nemocí covid-19 ministerstvo zdravotnictví oznámilo 1. března. Od 12. března do 17. května byl v zemi nouzový stav. Školy se zavřely 11. března, restaurace a většina obchodů 14. března a od 16. března byla mimo provoz i řada sociálních služeb. Od 16. března do Česka také nemohli cizinci a Češi nesměli vycestovat. Nařízení se postupně ruší a chod země se obnovuje.

Za poslední den do karantény nastoupilo 186 lidí. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení se celkový počet osob v izolaci mírně zvedl v Jihomoravském a Pardubickém kraji a na Vysočině. Zvýšil se například v okresech Brno-venkov, Hodonín či Žďár nad Sázavou. Celkem ale zůstává v karanténě méně lidí než 9. března, tedy pár dní před vyhlášením nouzového stavu.

Množství těch, kteří se do karantény dostali, rostlo postupně každý den do 26. března. Tehdy bylo doma s karanténní e-neschopenkou zhruba 22.400 osob. Od té doby se počet snižuje, pod tři tisícovky klesl před polovinou května.

Šíření nákazy má v Česku bránit takzvaná chytrá karanténa, kterou stát spustil 1. května. Místo plošných opatření by měla umožnit omezení v místech, kde by se infekce objevila. K využití dat z mobilů a platebních karet, která mají usnadnit dohledání kontaktů z posledních dnů, musí dát lidé souhlas. Zapojit by se dál měla mobilní aplikace eRouška či sdílení polohy přes Mapy.cz.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát mu případně proplatí 80 procent této náhrady do 39.000 korun superhrubé mzdy.

Počet nových e-neschopenek pro lidi v karanténě v jednotlivých měsících

Měsíc Počet vystavených e-neschopenek Březen 35.998 Duben 13.614 Květen 3853

Zdroj: statistika ministerstva práce