MPSV ušetří do konce roku podle Jurečky výdaje na platy či humanitární dávku

Praha - Ministerstvo práce by mohlo do konce roku uspořit na výdajích na provoz a platy i na humanitární dávku pro uprchlíky. Na dotaz ČTK, kde plánuje úřad do konce roku kvůli dodržení schodku rozpočtu šetřit, to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podrobněji úspory neupřesnil. K udržení letošního rozpočtového deficitu na 295 miliardách korun je potřeba ještě v tomto roce snížit výdaje o 15 či 20 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu řekl, že by členové vlády mohli mít dohodu o letošních úsporách do poloviny září.

"U nás obecně platí tlak na provozní úspory, velmi obezřetně nakládáme i s platovými prostředky. Zastavili jsme plošně nábory v celém resortu," uvedl Jurečka.

Pod ministerstvo práce spadají úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, inspekce práce či Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Ministr dodal, že pokud chce některá z institucí vypsat výběrové řízení a získat lidi zvenčí, může to být jen s jeho souhlasem.

Podle Jurečky bude úspora i u humanitární dávky pro uprchlíky. Od července se podpora výrazně změnila. Solidární příspěvek pro ty, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávali běžence, se zrušil. Příchozím, kteří mohou pracovat, platí stát bydlení v zařízeních jen pět měsíců. Humanitární dávka zahrnuje nově i částku na bydlení. Peníze dostanou ale jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. "Ve výdajích, které se vyplácejí na humanitární dávku a bydlení ukrajinských uprchlíků, došlo také k výraznému posunu... Tím že jsme udělali úpravy, tak i tady dochází k úspoře prostředků," řekl Jurečka.

Úřady práce vyplatily v červnu 115.700 humanitárních dávek za 798,7 milionu korun. Letos za prvního půl roku výdaje činily zhruba 4,1 miliardy korun. V červnu se poskytlo 17.500 solidárních příspěvků za 164,2 miliony korun. Za první pololetí se vyplatila zhruba miliarda korun. Údaje za červenec po změně dávky ministerstvo zatím nezveřejnilo.

Ministerstvo práce hospodaří letos podle schváleného rozpočtu s příjmy 678,3 miliardy korun a výdaji 899,4 miliardy korun. Většinu vydané sumy tvoří takzvané mandatorní výdaje, které se musí ze zákona vyplatit. Patří sem třeba penze. Do nich má letos podle rozpočtu putovat 656,6 miliardy korun. Částka bude ale vyšší. Nezahrnuje totiž ještě zhruba 15,4 miliardy korun na přidání po mimořádné červnové valorizaci. Na platy, platby za práci a odvody má resort téměř 13,2 miliardy korun. V dalších dvou kolonkách rozpočtu je pak ještě 8,4 miliardy korun na platy na služebních místech a 0,95 milionu korun na platy pracovních místech.