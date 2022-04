MPSV: Úřady dostaly za první tři dny 12.177 žádostí o příspěvek

Chomutov - Úřady práce dostaly za první tři dny 12.177 žádostí o solidární příspěvek na ubytování uprchlíků. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Lidé, kteří zdarma ubytují příchozí z válečných oblastí na nejméně 16 dnů v měsíci v kuse, mohou na osobu získat 3000 korun. Na domácnost však stát poskytne nejvýše 12.000 Kč. O podporu je možné žádat jen elektronicky. On-line systém se přitom potýká s technickými potížemi. Podle mluvčí je důvodem velký nápor a ministerstvo problémy postupně odstraňuje.

"Ke středečním 17:00 evidujeme celkem 12.177 žádostí o solidární příspěvek. První žadatelé by peníze na své účty měli dostat v průběhu příštího týdne," uvedla Davidová.

Podle ní systém, přes který se dávky včetně humanitární pro uprchlíky a solidární pro domácnosti vyplácejí, zvládá nápor žádostí jen "s vypětím všech sil". Mluvčí podotkla, že se v těchto dnech vyplácejí i dávky v hmotné nouzi. V únoru jich úřady podle údajů resortu poskytly 94.100 za zhruba 400 milionů korun. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) po jednání vlády řekl, že v běžném měsíci úředníci vyřizují zhruba 1,3 milionu všech dávek, nyní je to o 300.000 víc. Zmínil, že žádostí o humanitární dávku dorazilo přes 250.000.

Žádost o humanitární dávku je možné podat přes aplikaci, která je v provozu od 21. března. V pondělí 11. dubna se rozšířila o žádosti o solidární příspěvek. "Je třeba říct, že v pilotním provozu v posledních dnech dochází k určitým technickým problémům při zpracování obrovského množství žádostí, veškeré potíže ale intenzivně řešíme a průběžně je odstraňujeme," uvedla mluvčí.

Jurečka se ve středu za problémy omluvil. Resort práce sklízí za stav informačních systémů dlouhodobě kritiku. Podle ministra jeho úřad podnikl za tří týdny takové kroky kupředu, které se léta nedařily. Solidární příspěvek označil za "první plně digitalizovanou podporu".

Do formuláře žádosti je možné se dostat jen s elektronickou identitou, tedy třeba s bankovní identitou. Podle některých kritiků ji ale ne všichni mají a nemusí používat ani chytrý telefon či internet, proto by měli mít možnost požádat o státní příspěvek i jinak než jen elektronicky. Týká se to třeba starších lidí.