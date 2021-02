MPSV teď nepočítá s případným zvýšením podpor v nezaměstnanosti

Praha - Ministerstvo práce teď nepočítá s případným zvýšením podpor v nezaměstnanosti. Návrh s vyššími částkami nyní nepřipravuje. Vyplývá to z vyjádření ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) na dnešním jednání sněmovního sociálního výboru. Podle ní bylo v lednu bez práce 320.000 lidí. V prosinci úřady práce evidovaly 292.000 nezaměstnaných, loni v březnu na začátku epidemie 225.700. Minulý rok v létě Maláčová uvedla, že pokud by nezaměstnanost skokově rostla, návrh navýšení podpor předloží.

"Podpora v nezaměstnanost je v České republice extrémně nízká. Platí vyjádření z léta. Pokud by nezaměstnanost skokově rostla, navrhnu zvýšení podpory. V tuto chvíli si myslíme, že to stále není potřeba," uvedla na jednání výboru Maláčová. ČTK poté řekla, že návrh má už připravený. Jeho podobu ale přiblížit nechtěla. Podle ministryně je nyní podstatné se soustředit na schválení kurzarbeitu, který má propouštění bránit.

Loni na konci února před epidemií evidoval úřad práce zhruba 227.400 nezaměstnaných a v březnu, kdy se nákaza v Česku potvrdila, pak 225.700. Nezaměstnanost v obou měsících byla 3,0 procenta. Maláčová dnes výboru řekla, že letos v lednu nezaměstnanost dosáhla 4,4 procenta a lidí bez práce bylo 320.000. Lednové výsledky zveřejní úřad práce v pátek.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. Podle odborů, zástupců zaměstnavatelů i expertů teď brání propouštění dočasný program Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na které dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Ministerstvo práce loni na jaře před spuštěním Antiviru uvádělo, že by se nezaměstnanost mohla zvednout i o pět procentních bodů.

Podpora v nezaměstnanosti se lidem do 50 let vyplácí za určitých podmínek pět měsíců, lidem od 50 do 55 let osm měsíců a lidem nad 55 let 11 měsíců. Částka se u zaměstnanců stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední dva roky, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z vyměřovacího základu. První dva měsíce se vyplácí 65 procent, další dva měsíce 50 procent a ve zbytku času 45 procent. Pokud člověk odejde z práce bez vážného důvodu sám, nebo "na dohodu", dostává 45 procent. Při rekvalifikaci, kterou zajistí úřad práce, je podpora vyšší. Činí 60 procent.

Úpravu podpor v nezaměstnanosti navrhli ve Sněmovně do projednávané novely o zaměstnanosti, která má nastavit pravidla kurzarbeitu, Piráti. Podle nich by částka od státu lidem při odchodu z práce po dohodě či na vlastní žádost klesnout neměla. Sociální výbor dnes jejich návrh nepodpořil.

"V Německu jsou podobné podmínky pro lidi nezaměstnané a na kurzarbeitu, což nám přijde spravedlivé. U nás by se nůžky ještě rozevřely... Lidé platili odvody, pak mají ale pouze 45 procent a je to zastropováno na zhruba 20.000 korun bez ohledu na jejich výdělek," uvedla Richterová.

Lidé na kurzarbeitu by mohli podle navrhované novely dostávat za dobu, kdy by pro ně firma neměla práci, 70 procent svého čistého výdělku do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Nejvyšší možná podpora v nezaměstnanosti dosahuje 0,58násobku průměrné mzdy. Při rekvalifikaci je to pak 0,65násobek.

Maláčová loni v květnu po jednání Národní ekonomické rady (NERV) zmínila tři zvažované scénáře navýšení podpory. Přiblížila tehdy nejvyšší variantu 500 korun na den, tedy 15.000 měsíčně. Minimální mzda letos činí 15.200 korun. Ministryně dnes návrh svého resortu a případnou výši podpory nepřiblížila. Řekla, že už loni zmiňovala, že "minimem je dostat se na úroveň" před reformou někdejšího ministra Jaromíra Drábka (TOP 09).

Maláčová chce o prodloužení Antiviru začít jednat po 10. únoru

O prodloužení dočasného programu Antivirus, z něhož stát firmám vyplácí příspěvky na mzdy, chce ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) začít jednat po 10. únoru. Doba pokračování poskytování podpor bude záviset na výsledku závěrečného jednání o připravovaném kurzarbeitu ve Sněmovně. Maláčová to dnes řekla ČTK. O prodloužení Antiviru rozhoduje vláda.

"Není reálné, aby se kurzarbeit spustil od března. Je logické, že se bude muset (Antivirus) prodloužit. Počkám, jak proběhne třetí čtení (zákona o kurzarbeitu ve Sněmovně). Poté budeme jednat o prodloužení. O kolik a jak bude záviset na výsledku třetího čtení," uvedla ministryně.

Dočasný program Antivirus se prodlužoval už několikrát. Měl by skončit na konci února. Navázat na něj měl od března nový kurzarbeit. Novela, která zkrácenou práci se státním příspěvkem upravuje, ale ještě není schválená. Její třetí čtení, tedy závěrečné projednávání by se ve Sněmovně mělo konat 10. února. Mezi koaličními poslanci shoda na kurzarbeitových pravidlech není. Po přijetí normu dostane ještě k projednání Senát a k podpisu prezident. Poté by se měla vláda shodnout na tom, kdo bude moci zkrácenou práci se státním příspěvkem mít, v jakém rozsahu a na jak dlouho.

Program Antivirus měl podle původních evropských pravidel fungovat nejvýš rok. Evropská komise ale minulý pátek lhůtu prodloužila do konce letoška a zvýšila i celkovou částku, kterou mohou firmy získat. Antivirus tak může vláda znovu prodloužit.

"Logicky ale budeme chtít mít kurzarbeit, protože je výhodnější," uvedla dnes na jednání sociálního výboru ministryně. Zmínila mimo jiné vyšší náhradu mzdy pracovníků.

Odbory doporučily prodloužit Antivirus o dva měsíce do konce dubna. Zaměstnavatelé to podporují. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák ale uvedl, že se obává toho, že ani tato doba nemusí v předvolebním období ke spuštění nového kurzarbeitu stačit. "Mám obavy, že v politické válce před volbami to nebude zvládnuto," řekl po posledním jednání tripartity Hanák.

Z programu Antivirus stát proplácí příspěvkem A celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29.000 korun.

Na kurzarbeitu se vláda nedokázala dlouho shodnout. Výslednou novelu kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Poslanci ji začali projednávat 7. října. Navrhli do ní přes čtyři desítky změn. Ucelený návrh připravilo i ministerstvo práce. Jeho verze má podporu odborů a podnikatelů. Sněmovní sociální výbor ji ale dnes nepodpořil. Doporučil naopak schválit protinávrh, který připravily poslankyně ANO a KSČM. Jak velkou část své mzdy by lidé za neodpracované hodiny mohli od státu dostávat, jak dlouho by na kurzarbeitu mohli být, kdy by firma podporu získala a kdo by ji přiznával, není zatím jasné. Rozhodovat bude Sněmovna.