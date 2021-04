MPSV rozdělí na odměny v sociálních službách za práci v epidemii 3,93 mld. Kč

Praha - Ministerstvo práce rozdělí na odměny v sociálních službách za práci v podzimní a zimní vlně epidemie 3,93 miliardy korun. O peníze pro pracovníky požádalo 1769 organizací, které poskytují péči potřebným. Žádost o finance na ohodnocení nepodala téměř pětina poskytovatelů. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnilo ministerstvo práce. Podle něj by mělo odměnu dostat asi 100.000 pracovníků.

Vyplacení odměn v sociálních službách za práci v epidemii schválila vláda začátkem března. Při plném počtu odpracovaných hodin mohou lidé podle své profese a činnosti za své nasazení od října do února dostat 15.000 Kč, 25.000 korun, 30.000 Kč či 50.000 korun. Při kratším úvazku se částka snižuje. Další dotace se mají pak využít na pokrytí zvýšených výdajů kvůli nákaze. Celkem kabinet vyčlenil 6,4 miliardy korun. Pět miliard má putovat ze státního rozpočtu. Zbývajících 1,4 miliardy korun zůstalo z loňských dotací, které se nevyčerpaly.

"Ministerstvo nyní zajišťuje výplatu finančních prostředků," uvedla na webu ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Peníze se podle ní rozešlou neziskovým organizacím či krajům a obcím. Vyplacení odměn v krajských a obecních zařízeních musí ještě schválit rady či zastupitelstva, podotkla šéfka resortu. Podle ní tak bude záviset na rychlosti jejich jednání, kdy pracovníci částku obdrží. "Nicméně tyto organizace nemusí čekat na finanční prostředky. Mohou nejdřív poskytnout odměny ze svého rozpočtu, následně pak refundovat z dotace ministerstva," radí Maláčová.

Podle údajů jejího úřadu o podporu žádalo 1769 z 2163 zařízení. Celkem 394 organizací žádost o peníze na odměny neposlalo, tedy téměř pětina. Pracovníci, kteří poskytují služby sociální péče, by si měli rozdělit 3,65 miliardy. Přes 251 milionů korun by mělo putovat k zaměstnancům služeb sociální prevence a téměř 34,6 milionu do poradenství.

Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první jarní vlnu epidemie. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy Kč a na zvýšené náklady 990 milionů korun. Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pracovníkům 2,03 miliardy korun a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy Kč. Zbylé peníze využije teď.