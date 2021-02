MPSV prodloužilo smlouvu na provoz systému dávek do 24. února

Praha - Ministerstvo práce znovu prodloužilo nynější smlouvu na provoz informačních systémů pro vyplácení dávek se společností OKsystem. Několikrát protahovaný nynější kontrakt měl vypršet v pátek 12. února, potrvá ale o 12 dní déle. Skončit by měl 24. února. Do té doby chce resort fungování systému zajistit jinou smlouvou. Vyplývá to z údajů z registru smluv.

Přes informační systém pro vyplácení dávek, který používají úřady práce, loni proteklo celkem víc než 93 miliard korun na rodičovské, dávkách na bydlení, příspěvku na péči a dalších podporách. V aplikacích se zpracovávají citlivé údaje statisíců lidí.

Ministerstvo ČTK minulý týden sdělilo, že provozovatele nynějších systémů na další tři roky zajistí v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU). V něm se oslovuje přímo vybraný dodavatel, který umí chod zajistit. Řízení už začalo. Dá se předpokládat, že resort uzavře novou smlouvu zase se společností OKsystem. Za dvanáctidenním prodloužením nynějšího kontraktu může být vyjednávání o podmínkách spolupráce v příštích letech.

Dodatek o dvanáctidenním prodloužení spolupráce ministerstvo zveřejnilo v registru dnes odpoledne. "Předmětem smlouvy (dodatku) je prodloužení účinnosti smlouvy (s OKsystemem) do doby zajištění podpory provozu a rozvoje OKaplikací jiným smluvním vztahem, nejdéle však do 24. 2. 2021. Nevzniká žádné další finanční plnění," stojí v registru.

Ministerstvo chtělo původně získat úplně nový systém, soutěž vyhlásilo v minulém volebním období. Ani po dvou tendrech dodavatele ale nemá. Případ řeší antimonopolní úřad. Vedení resortu se pak rozhodlo najít provozovatele nynějších systémů na další tři roky v soutěži, nabízelo 600 milionů korun. Zakázku vypsalo ale až loni v září a termín přihlášek odsunulo na 8. ledna. Dostalo dvě nabídky. O deset dnů později uzavřelo smlouvu s advokátní kanceláří kvůli přípravě JŘBU.

Ministerstvo práce dlouhodobě sklízí kritiku za stav technologií a závislost na jediném dodavateli, jímž je od roku 1993 právě společnost OKsystem. Naposledy postup resortu kritizovala v pondělí protikorupční organizace Transparency International. Poukazovala na to, že smlouva vyprší za pár dnů, poskytování podpor a příspěvků může být ohroženo a vedení ministerstva se chystá zakázku za stamiliony korun zřejmě zadat dosavadnímu dodavateli. I podle dalších kritiků krátké lhůty loňské soutěže naznačovaly, s kým by ministerstvo mohlo smlouvu podepsat. Také Piráti loni v létě uvedli, že je zakázka pro společnost OKsystem na další tři roky.

Smlouvu na systém dávek se společností OKsystem prodlužovalo ministerstvo už několikrát. Dvakrát to bylo o dva roky, loni v prosinci o šest týdnů a nyní o další dva týdny. Roční prodloužení stálo zhruba půl miliardy korun.