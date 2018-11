Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prodlouží smlouvu se stávajícím dodavatelem informačních systémů pro vyplácení dávek. Vláda záměr vzala na vědomí, řekl novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministerstvo bude prodloužení kontraktu stát za příštích 24 měsíců zhruba miliardu korun, řekla novinářům ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Nové dávkové systémy ještě nejsou plně funkční, využití opce na pokračování smlouvy se společností OKsystem tak umožní výplaty dávek do doby, než budou připravené, vysvětlila. Smlouva bude do konce roku 2020, dá se ale vypovědět dříve.

Na využití opce pro prodloužení smlouvy má MPSV čas do pátku. Postup ministerstva kritizují Piráti, podle nich není úřad schopen vyplácení dávek v příštím roce zaručit. Vedení resortu už několikrát uvedlo, že výplata pomoci potřebným není ohrožena. "Vláda vzala informaci na vědomí. Součástí informace bylo, že MPSV využije možnost opce a prodlouží podporu systému ze strany OKsystemu," uvedl po jednání vlády Hamáček.

Smlouva s OKsystemem na provoz, podporu a rozvoj systému vyplácení dávek měla původně vypršet na konci roku. Ministerstvo ji mohlo prodloužit na dva roky opcí, a to do konce letošního září. Termín nestihlo. S firmou se pak dohodlo na dodatku, který odsouvá termín pro prodloužení kontraktu do konce listopadu.

"Je to dlouhodobá situace, v tuto chvíli potřebujeme zajistit funkčnost výplaty dávek nejen v příštím roce, ale do konce roku 2020," řekla dnes novinářům Maláčová. Ministryně doufá, že do konce roku 2020 už budou nové systémy nasazeny. "Zároveň je tam čtyřměsíční výpovědní lhůta, takže když se nám to podaří dříve, je možné to vypovědět," konstatovala.

Ministerstvo práce mělo původně mít už od loňska nový propojený informační systém. O jeho vytvoření rozhodlo v roce 2014 vedení úřadu v čele s ministryní Michaelou Marksovou (ČSSD). Cílem bylo mimo jiné zbavit se závislosti na jediném dodavateli. Projekt měl stát zhruba 1,5 miliardy. Přípravy od počátku nabraly zpoždění. Smlouva s OKsystemem se kvůli tomu opcí prodlužovala už před dvěma lety. Dvouletý provoz vyšel asi na miliardu. Cena by měla zůstat stejná i v příštích dvou letech. Před opcí do konce roku 2016 platil resort OKsystemu za služby méně.

Postup vedení ministerstva už několik týdnů kritizují Piráti. Podle nich hrozí, že od nového roku nebude možné dávky vyplácet. Ministerstvo opakovaně ujišťovalo, že vyplácení pomoci potřebným není ohroženo. Podle Pirátů je dodatek, který umožňuje opci do konce listopadu, v rozporu se zákonem o zadávání zakázek. Podle mluvčí strany Karolíny Sadílkové to v připomínkovém řízení uznalo i ministerstvo financí. "Nyní stojí ministryně Maláčová před rozhodnutím buďto využít protizákonný dodatek a těšit se na soudní řízení, nebo přestat vyplácet dávky," uvedl šéf sněmovního podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáš Kolářík (Piráti).