MPSV pracuje na úpravě normativů u dávek na bydlení kvůli růstu cen

Praha - Příspěvky na bydlení by se mohly kvůli zdražování energií ještě letos zvýšit. Ministerstvo práce začalo pracovat na návrhu úpravy takzvaných normativních nákladů, které slouží k výpočtu podpory od státu. Částky normativů by se mohly případně zvednout buď od října, nebo už od pololetí. Na dotaz ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj jeho úřad s ministerstvem průmyslu debatuje také o zavedení případných sociálních tarifů u energií.

Fialova vláda pro letošní rok prosadila kvůli růstu cen energií jednorázové navýšení normativů pro stanovení příspěvku na bydlení. Dávka se tak od ledna zvedla a dosáhne na ni víc lidí. Kabinet do zákona dostal také ustanovení, že při dalším významném zdražování může částky ještě upravit. Odhadované průměrné náklady u energií a jejich změny by mělo předložit ministerstvo průmyslu s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), pokud mu to vláda uloží. Některé společnosti zvýšily ceny loni na podzim a znovu od dubna, klientům tak za půl roku energie zdražily téměř o 40 procent. Pražská plynárenská teď ohlásila, že si od června bude muset část jejích zákazníků připlatit v průměru o 39 procent.

"Pracujeme teď na aktualizaci normativů, ten proces už běží. Oslovil jsem ministra průmyslu a obchodu, potažmo ERÚ, aby nám dodali podklady a predikce," řekl Jurečka. Pokud by se podle něj normativy upravily například od července, lidé by dostali vyšší příspěvek na bydlení už za druhé čtvrtletí. Podpora se stanovuje za předchozí tři měsíce, dodal šéf resortu.

Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, podnájemníci i lidé ve zkolaudovaných objektech k rekreaci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Jurečka řekl, že od ledna úřady práce dostaly přes 40.000 nových žádostí o příspěvek.

Podle údajů ministerstva se v lednu vyplatilo 143.500 příspěvků na bydlení a v únoru 132.200. Březnové počty zatím resort nezveřejnil. Za první dva měsíce roku výdaje činily miliardu korun.

Ministr řekl, že jeho úřad debatuje s ministerstvem průmyslu i o případných sociálních tarifech k úhradě energií. Podle Jurečky by se jejich definice mohla dostat do nového energetického zákona.

Jurečka zmínil, že vláda před třemi týdny schválila 13 bodů s opatřeními ke zmírnění dopadů zdražování energií na domácnosti a firmy. Kabinet seznam kroků nezveřejnil. Členové vlády opakovaně uvedli, že pomoc by měla být cílená, ne plošná.