MPSV poslalo na odměny 3,9 mld Kč, je proti výplatě ohodnocení ve splátkách

Praha - Ministerstvo práce poslalo na odměny v sociálních službách za práci v podzimní a zimní vlně epidemie 3,93 miliardy korun. Peníze by mělo dostat asi 100.000 pracovníků. Novinářům to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle odborů někteří zaměstnavatelé chtějí ohodnocení vyplatit postupně ve splátkách do konce roku. Ministryně tento postup kritizovala, vyzvala k jednorázové výplatě.

Vyplacení odměn v sociálních službách za práci v dalších vlnách epidemie schválila vláda začátkem března. Při plném počtu odpracovaných hodin mohou lidé podle své profese a činnosti za své nasazení od loňského října do letošního února dostat 15.000 Kč, 25.000 korun, 30.000 Kč či 50.000 korun. Při kratším úvazku se částka snižuje. Ministerstvo už dřív uvedlo, že o peníze pro pracovníky požádalo 1769 z celkem 2163 organizací, které poskytují péči. Žádost pak nepodalo 394 poskytovatelů, tedy téměř pětina.

Maláčová řekla, že ministerstvo odeslalo sumu na odměny koncem dubna. Podle šéfky resortu by tak lidé měli peníze dostat nejpozději v červnu v květnové výplatě. "Máme informace, že někteří poskytovatelé chtějí odměny vyplatit ve splátkách, nebo dokonce odložit na neurčito. Hledají právní kličky, na základě kterých mohou zaměstnankyně a zaměstnance o peníze připravit. Naprosto s tím nesouhlasíme," uvedla ministryně. Vyzvala k jednorázovému vyplacení částek.

Sumu na odměny dostaly kraje. O rozdělení rozhodují zastupitelstva a rady, peníze pak dostanou jednotlivá zařízení. "Situace je naprosto absurdní. V první vlně nikoho nenapadlo, že by se odměna měla vyplatit postupně," uvedla šéfka odborů zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Vláda na dotace v sociálních službách vyčlenila pro podzimní a zimní vlnu epidemie 6,4 miliardy korun. Pět miliard má putovat ze státního rozpočtu. Zbývajících 1,4 miliardy korun zůstalo z loňských dotací, které se nevyčerpaly. Pracovníci, kteří poskytují služby sociální péče, by si měli rozdělit 3,65 miliardy. Přes 251 milionů korun by mělo putovat k zaměstnancům služeb sociální prevence a téměř 34,6 milionu do poradenství. Zařízení pak požádala ještě o dorovnání zvýšených výdajů kvůli nákaze. Podle Maláčové ministerstvo dostalo žádosti o peníze na pokrytí nákladů za téměř čtyři miliardy korun.

Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první jarní vlnu epidemie. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy Kč a na zvýšené náklady 990 milionů korun. Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pracovníkům 2,03 miliardy korun a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy Kč.