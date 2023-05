MPSV podle Jurečky chystá řešení problému nízkých penzí disidentů

Praha - Ministerstvo práce připravuje řešení problému nízkých penzí disidentů a disidentek. Podílet by se na něm měl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Situace by se podle odhadů měla zlepšit několika stovkám lidí, které bývalý režim postihoval. Novinářům to řekli ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a šéf odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáš Machanec. Jurečka přišel před časem už s návrhem na snížení důchodů prominentům komunistického režimu. Zásluhový díl penze jim klesá o 300 korun za každý započatý rok v některé z funkcí, které vyjmenovává zákon. Norma už platí.

Za nízkými penzemi někdejších disidentů a disidentek bývá nedostatečná doba placení odvodů, a to třeba kvůli věznění či jiným důvodům. Mnoho lidí nemohlo také pracovat ve své původní profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce, mělo pak nízké výdělky. Ty se promítly i do nízkého důchodu. Příplatky k penzi pro odbojáře mnozí odpůrci režimu nezískali.

"Podíváme se na skupinu těchto osob, abychom problém systematicky vyřešili. Podle odhadu jsou to nižší stovky lidí," řekl Jurečka. Zmínil případ nedávno zesnulé Dany Němcové.

Němcová patřila k nejvýraznějším tvářím českého disentu. Stála u vzniku Charty 77 i Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Pro své protirežimní postoje skončila ve vězení. Směla pracovat jen jako uklízečka a domovnice, i když studovala psychologii. Jako matka sedmi dětí strávila řadu let péčí o potomky. Sociální správa jí vyměřila důchod několik tisíc korun.

Podle ředitele ministerského odboru pojištění by měl na řešení případů spolupracovat ÚSTR. Měl by vydávat lidem osvědčení. O úpravě penze by pak rozhodovala sociální správa. "Můžeme lidem pomoci odstraněním tvrdosti zákona, opatření nemusí možná být řešeno ani legislativně," uvedl Machanec.

Úřad by pak dostal návod, jak by měl při takzvaném odstranění tvrdosti nynějších zákonných pravidel v případě disidentek a disidentů postupovat. Postup by měl být jednotný.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o odstranění tvrdosti zákona z pověření ministra práce v některých případech už nyní. Týká se to třeba přehodnocení doby odvodů, zohlednění odkladu placení pojistného kvůli nemoci či výše důchodu u lidí, kteří se dlouhodobě starali o bezmocné blízké.