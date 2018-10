Praha - Ministerstvo práce počítá s tím, že by klokánkům a dalším podobným zařízením poskytlo letos dodatečné dotace 25 milionů korun na dofinancování provozu. Bude o tom jednat s ministerstvem financí. Záměr by pak dostala ke schválení vláda. Resort plánuje také novelu s navýšením státního příspěvku, který zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP) na péči dostávají. ČTK to sdělila Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového oddělení ministerstva práce.

V Česku funguje šest desítek dětských azylových domů včetně 15 klokánků. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz kvůli nynějšímu způsobu financování. Stát dává těmto zařízením na dítě příspěvek 22.800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené. Peníze jim pak chybějí.

"V rozpočtové kapitole ministerstva práce je pro účely poskytnutí mimořádné dotace provozovatelům ZDVOP vyhrazena částka 25 milionů korun," uvedla Hanousek Eckhardová.

Dofinancování slíbila klokánkům a dalším zařízením pro děti v tísni začátkem letoška bývalá ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO). Uvedla, že její úřad počítá s dodatečnými dotacemi zhruba 27 milionů korun. Nynější vedení resortu návrh kabinetu ale nepředložilo. Důvodem byly rozpory s ministerstvem financí. Zástupci obou resortů záležitost znovu projednají. Pokud záměr vláda schválí, vyhlásí se dotační řízení a provozovatelé budou moci žádat o peníze. Ministerstvo práce v minulosti poskytlo mimořádnou dotaci už několikrát, ale jen Fondu ohrožených dětí na jeho klokánky.

O dofinancování jednali začátkem týdne zástupci ZDVOP a ministerstva práce. Šéf Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk poté ČTK řekl, že by klíčem k rozdělení dodatečných dotací mohl být počet dětí, o které se letos klokánky a další domovy staraly. Stejně by se pak mohla péče doplatit i v příštím roce.

Ministerstvo chce připravit novelu o ochraně dětí, v níž by měla být i valorizace státního příspěvku. Částka bude výsledkem dohody ve vládě a při projednávání zákona v Parlamentu. Resort má kabinetu návrh normy poslat do září příštího roku. Podle plánu by měla být účinná od července 2020.

Podle dosavadních informací měla od roku 2020 financování změnit novela o sociálních službách. Mezi ně se měly ZDVOP zařadit. Zařízení, která by kraj potřeboval, měla místo státního příspěvku na pobyt dítěte dostávat paušál na lůžko a k němu ještě částku na každé dítě. Tuto změnu začala prosazovat v minulém volebním období ministryně Michaela Marksová (ČSSD). O stejném záměru pak mluvila i její nástupkyně z první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). K tomu, jestli bude v přípravě plánu pokračovat, se ministerstvo nyní nevyjádřilo.

Nedostatek financování měla v minulém volebním období vyřešit senátní novela, podle níž měly krizové domovy dostávat na lůžko 20.000 korun a k tomu částku na děti, o něž se starají. Horní komora návrh senátora Zdeňka Papouška (za KDU-ČSL) podpořila, Sněmovna ho pak ale neprojednala.