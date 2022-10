MPSV: Počet uprchlíků s humanitární dávkou klesá, v září jich bylo 141.000

Praha - Počet ukrajinských uprchlíků, kteří pobírají humanitární dávku 5000 korun, postupně klesá. V září ji dostalo 141.000 lidí, tedy skoro o 100.000 méně než v jarních měsících. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo práce. Úřad práce podle své mluvčí Kateřiny Beránkové vyplatil lidem z Ukrajiny s vízem k ochraně za celou dobu přes 1,33 milionu humanitárních dávek zhruba za sedm miliard korun. Přibývá zaměstnaných uprchlíků, na konci září jich pracovalo 88.900.

„Lidé, kteří museli opustit své domovy kvůli válce, potřebovali rychlou finanční pomoc na pokrytí základních životních potřeb, jako je jídlo, hygienické potřeby, bydlení a podobně. Postupně se jim však daří zbavovat závislosti na pomoci českého státu,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj v Česku nyní pobývá asi 320.000 uprchlíků.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Od té doby ministerstvo vnitra vydalo uprchlíkům 446.100 víz k ochraně. Zhruba 35 procent z nich mají děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent tvoří ženy a přes pět procent jsou lidé nad 65 let. Cizinecké policii svůj pobyt v ČR dosud nahlásilo 531.100 osob. Humanitární dávku 5000 korun vyplácí úřady práce lidem za měsíc, kdy získali vízum k ochraně. Příchozí v nouzi ji pak mohou pobírat opakovaně, ale nejdéle dalších pět měsíců. Podpora není pro ty, kteří mají zajištěné ubytování se stravou a vybavením.

"Od března do 13. října vyplatil úřad práce 1,334.608 humanitárních dávek v celkovém objemu přes 7,06 miliardy korun," sdělila ČTK Beránková. Podle ní uprchlíci podali skoro 90 procent žádostí elektronicky přes webovou aplikaci.

Měsíční počet vyplacených dávek stoupal od počátku války do května, kdy dosáhl 237.000. Od té doby postupně klesá. V září bylo příspěvků 141.000, z toho dvě pětiny dostaly děti. Podle ministerstva lidí, kteří o podporu žádají opakovaně, ubývá každý měsíc o 15.000 až 30.000. V srpnu bylo opakovaných žádostí 95.000 a úřady vyplatily 165.000 dávek. Nových příjemců po příjezdu do ČR bylo v červenci a srpnu zhruba 8000, uvedlo ministerstvo práce.

Běženci, kteří jsou v ČR víc než půl roku a jsou v tísni, mohou požádat o další podporu. Od šestého měsíce po získání dočasné ochrany může dospělý dostat částku ve výši životního minima, nyní tedy 4620 korun. Pro děti a mladé do 18 let to může být teď 3320 korun. Jurečka před nedávnem oznámil, že minimum se od ledna kvůli inflaci zvýší.

Podle mluvčí úřadu práce na konci září v ČR pracovalo přes 88.900 lidí z Ukrajiny s uprchlickým vízem k dočasné ochraně. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu celkem práci získalo přes 131.700 uprchlíků, většinou žen. Část z nich se už vrátila do vlasti, nebo ze zaměstnání odešla.

Díky výdělku se o sebe lidé mohou postarat sami, státu navíc platí daně a odvody. Podle ministerstva financí výdaje na zvládnutí uprchlické vlny budou nižší, než se čekalo. Činit by mohly do 25 miliard korun. Původně se předpokládalo pro letošek 54 miliard,