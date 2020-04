MPSV: Nezaměstnanost v březnu zůstala na třech procentech

Praha - Nezaměstnanost zůstala v březnu na únorových třech procentech. Ubývá ale volných pracovních míst. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní i první dny dubna ukazují na "standardní čísla" a až vývoj v průběhu měsíce ukáže, jak budou firmy i celý trh reagovat na pandemii koronaviru a vládní opatření. Úřad práce zveřejní data o vývoji březnové nezaměstnanosti ve středu 8. dubna.

Na konci března bylo bez práce 225.700 lidí, v únoru to bylo 227.400 uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst klesl v březnu na 342.300 z 351.624 míst v únoru, vyplývá z dnes zveřejněných dat.

"Ta čísla jsme očekávali, jsou potěšující. Je potřeba ale počkat na duben. Ten ukáže, jak budou firmy a celý trh práce reagovat. Čísla jsou potěšující, bude rozhodující měsíc duben," uvedla Maláčová.

Člen Ústředního krizového štábu a ekonom ze CERGE-EI Filip Matějka upozornil, že v dubnu vzroste nezaměstnanost v ČR i celém západním světě asi vůbec nejvíce v historii. "Nyní by tedy měla být primární urgentní pomoc, aby lidé měli co jíst, a systémové věci řešit později," uvedl. Dodal, že všechna opatření by měla být maximálně na jeden až dva měsíce, a ne na příštího půl roku. "Například odklad splátek u úvěrů na půl roku dělá celý systém složitější," dodal.

MPSV již dříve uvedlo, že očekává případné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Ekonomické dopady budou podle něj záviset na tom, kolik lidí skutečně bude bez práce a na jak dlouho. Resort to uvedl v materiálu ke kurzarbeitu.