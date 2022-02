MPSV nemá připraven návrh růstu životního minima, situaci chce zvážit

Praha - Ministerstvo práce nyní nenavrhuje navýšení životního a existenčního minima. Konkrétní návrh nemá připravený. Po zvážení sociálních a ekonomických dopadů rozhodne o dalším postupu. ČTK to sdělila mluvčí resortu Eva Davidová. Životní a existenční minimum hraje roli při posuzování nároku na pomoc od státu i při stanovení výše některých dávek. Naposledy se zvedlo v dubnu 2020.

Minimum může vláda podle zákona valorizovat od ledna, pokud náklady na výživu a osobní potřeby za příslušné období rostly aspoň o pět procent. Částky může upravit ale i v mimořádném termínu. Podle údajů statistického úřadu se index spotřebitelských cen od posledního přidání zvýšil o 16,2 procenta.

"Protože minulá vláda nerozhodla o zvýšení částek životního a existenčního minima ani v pravidelném termínu od 1. ledna 2022, další možností je až 1. leden 2023. Vláda nicméně může za určitých podmínek přistoupit k valorizaci životního minima také v mimořádném termínu. Ministerstvo práce se touto možností bude podrobně zabývat a po zvážení všech ekonomických i sociálních souvislostí rozhodne o dalším postupu. Konkrétní návrh navýšení těchto částek nicméně v tuto chvíli připraven není," uvedla Davidová.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) krátce po svém nástupu do funkce loni v prosinci ČTK řekl, že už přezkoumání možností případných valorizací kvůli růstu cen zadal. Zmínil tehdy právě případnou úpravu životního a existenčního minima. Peníze na další výdaje, pokud by se minimální částky zvedly, ale v navrhovaném rozpočtu na letošek nejsou. Po posledním navýšení od dubna 2020 o 13,2 procenta měly podle podkladů k tehdejšímu vládnímu nařízení výdaje na dávky ročně vzrůst asi o půl miliardy korun.

Poslední přidání zohledňovalo růst cen do konce září 2019. Pro příští navyšování by se tedy měl posuzovat cenový vývoj od října 2019. Od té doby do konce letošního ledna se index spotřebitelských cen podle údajů statistického úřadu zvedl o 16,2 procenta. Podle odhadů by se při případné úpravě minima výdaje rozpočtu mohly navýšit i o několik miliard, důvodem je zvýšení některých dávek z nedávné doby a rozšíření okruhu jejich příjemců.

Životní minimum pro dospělého, který žije sám, činí teď 3860 korun. V rodině je částka pro dospělé i děti nižší. U první dospělé osoby v domácnosti dosahuje 3550 korun, u druhé 3200 korun. U dětí do šesti let je to 1970 korun, od šesti do 15 let 2420 korun a od 15 do 26 let pak 2770 korun. Existenční minimum je 2490 korun.

Po případném zvýšení minima by například víc rodin než teď dosáhlo na přídavky na děti či na porodné. Zvýšily by se i příspěvky pro pěstouny z řad příbuzných. Roli minimum hraje pro přiznání zvýšení příspěvku na péči či pro stanovení výše dávek mimořádné okamžité pomoci. Vyšší by byla také částka nezabavitelného minima u dlužníků. Od minima se případně odvozují i alimenty.

Na dětské přídavky nyní dosáhnou domácnosti rodičů se dvěma předškoláky s příjmem do zhruba 36.300 korun. Při zvýšení minima například o 16,2 procenta by se příjmová hranice pro nárok na dávku u této čtyřčlenné rodiny dostala přes 42.200 korun. Maximální možná podpora pro postižené povodní či jinou mimořádnou událostí by mohla místo nynějších 57.900 korun činit téměř o 9400 korun víc.