MPSV navrhuje zvýšení příspěvku na zaměstnávání, mobilitu, diety či plošiny

Praha - Ministerstvo práce navrhuje zvýšení příspěvku na zaměstnávání lidí s postižením o 600 korun na 14.200 korun. Vyšší podpora by se měla vyplácet zpětně od července. Od října by se mohly zvednout příspěvky na zdravotní diety pro lidi v hmotné nouzi, a to o 9,5 procenta. Vzrůst by měl příspěvek na mobilitu z 550 na 900 korun a také příspěvek na zdvihací plošiny až o 100.000 korun. Termín úpravy těchto podpor resort nesdělil. O chystaných změnách ČTK informovalo ministerské mediální oddělení. Uvedlo, že ministerstvo chystá balíček ke zmírnění dopadů růstu cen na lidi s handicapem.

O balíčku začal ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) mluvit koncem dubna, jeho přípravu slíbil do měsíce. Vláda měla podobně jako u balíčku pro rodiny vybrat opatření, která se uskuteční. Kabinet o návrzích začal jednat v červnu. Jurečka pak uvedl, že je potřeba doplnit propočty, aby vláda mohla v polovině měsíce rozhodnout. Koncem června ministr pak ČTK řekl, že kabinet balíček schvalovat nebude a o opatřeních bude jednat postupně, protože některé kroky upravují zákony a jiné vyhlášky či nařízení.

"Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje balíček opatření na podporu pro zdravotně znevýhodněné. Záměrem je sestavit zacílenou pomoc, ale zároveň nezasáhnout pouze několik úzce vymezených skupin. Změny reagují zejména na stávající inflaci a zdražování energií," uvedlo dnes mediální oddělení resortu. Cílem podle něj je, aby se úpravy zavedly co nejdřív. Kolik peněz musí resort na financování do svého rozpočtu zajistit, oddělení neuvedlo.

Příspěvek na výdělek lidí s handicapem je pro firmy s víc než polovinou postižených pracovníků. Pracovní výkon handicapovaných totiž bývá omezený. Podniky mohou od státu získat tři čtvrtiny jejich mzdových nákladů, ale nejvýš 13.600 korun. Částka se upravovala naposledy předloni od října, kdy se přidalo 800 korun. Zaměstnavatelé žádají o vyšší podporu. Poukazují na to, že minimální mzda od poslední úpravy rostla už dvakrát, příspěvek se ale nezměnil. Nejnižší výdělek činí od letoška 16.200 korun. Ministr ČTK začátkem července řekl, že navýšení má být o 600 korun. Mediální oddělení dnes uvedlo, že by se částka měla upravit zpětně od července.

Zvýšení částek na výživu je pro lidi v hmotné nouzi, kteří mají kvůli zdraví dietu třeba při dialýze, celiakii, osteoporóze, cukrovce či v těhotenství. Měsíčně mohou pobírat k příspěvku na živobytí ještě od 1000 do 2800 korun podle nemocí. Podle mediálního oddělení částky platí od roku 2012 a zvednout by se měly o 9,5 procenta od října. Pohybovat by se tak měly od 1095 do 3066 korun. Pro nárok na podporu se posuzuje nejen příjem a majetek žadatele, ale i členů domácnosti.

Příspěvek na mobilitu je pro osoby s průkazem ZTP či ZTP/P a činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. Jurečka ČTK před dvěma týdny řekl, že dávka by se mohla navýšit na 900 korun buď od září, nebo od října. Mediální oddělení dnes částku zopakovalo, termín navýšení ale neuvedlo. Novelu se zvýšením příspěvku předložila ve Sněmovně i opozice. SPD navrhlo růst na 800 korun a ANO na 2000 korun.

Na pořízení plošin se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. Maximálně může nyní činit 400.000 korun. Podle mediálního oddělení vláda považuje za odpovídající navýšit tuto hranici o 100.000 korun.

Národní rada osob se zdravotním postižením opakovaně žádala kvůli prudkému zdražování energií podporu pro lidi, kteří se neobejdou bez dýchacích a jiných přístrojů s velkou spotřebou elektřiny. Podle ministerstva budou moci nově opakovaně žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta je pro lidi v hmotné nouzi, hodnotí se tedy majetek a příjem žadatele i ostatních členů domácnosti.

Jurečka a vládní politici zmiňovali dřív také navýšení nižších příspěvků na péči. V dnešní informaci o chystaných opatřeních tento krok není. Mediální oddělení naopak píše o návrhu, že by otcovskou mohli čerpat muži i v případě úmrtí potomka.

Pro úpravu podpor je nutné změnit zákony či vydat vládní nařízení. Návrhy novel či předpisů ministerstvo a vláda ještě nezveřejnily.