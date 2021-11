MPSV navrhuje zvláštní zvýšení dávek na bydlení kvůli růstu cen energií

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje pro příští rok zvláštní navýšení příspěvků a doplatků na bydlení kvůli růstu cen energií. Lidé v nouzi mohou získat i mimořádnou dávku. Seznámila se s tím vláda. S opatřeními souhlasila. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v úterý oznámila, že mimořádnou dávku na úhradu faktur či nedoplatků budou moci lidé po odchodu od dodavatelů poslední instance získat za mírnějších podmínek.

Po skončení společnosti Bohemia Energy muselo 900.000 odběratelů přejít k dodavatelům poslední instance. Zálohy se jim násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které s dodávkami skončily.

"Souhlasíme s tím návrhem, který připravilo ministerstvo práce, ať už se jedná o příspěvek či doplatek na bydlení, respektive mimořádnou okamžitou pomoc pro osoby ve stavu hmotné nouze," uvedl Havlíček.

Na příspěvek na bydlení dosáhnou lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi stanovenými normativními náklady a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Doplatek je pro lidi v hmotné nouzi. Dorovnává jim výdaje na bydlení tak, aby jim zbylo na živobytí. Mezi dávky hmotné nouze patří i mimořádná okamžitá pomoc. Dostanou ji tak jen lidé ve vážné tísni, posuzuje se příjem žadatele i ostatních členů rodiny a majetek.

Ministerstvo práce navrhuje novelu, podle které by se k běžným normativům připočetl zvláštní přídavek, který by odrážel růst cen energií. Dávky by se tak vypočítávaly z vyšších částek, takže by vzrostly. Podle návrhu ministerstva by se podle počtu osob v domácnosti a bytové plochy mohly normativy v nájmu zvednout o 813 až 1969 korun, ve vlastnickém bydlení pak o 1222 až 3128 korun. "V současné době vycházíme z informací ministerstva průmyslu, že v roce 2022 se ceny elektřiny zvýší asi o 30 procent a ceny plynu o 70 procent a ceny tepla o 30 procent, data se budou zpřesňovat," uvedlo v materiálu pro vládu ministerstvo práce. Po ministerstvu průmyslu chce údaje o změnách cen u jednotlivých dodavatelů a o počtu jejich odběratelů.

Poskytování zvláštního přídavku kvůli růstu cen by musel upravit zákon. Pokud by se novela přijala a platila od ledna, lidé by vyšší dávku dostali v únoru, a to na poslední letošní kvartál. Kdyby norma začala platila od dubna, vyšší dávka by se začala vyplácet v květnu. S přídavkem by příspěvek na bydlení získalo víc lidí. Dosavadním příjemcům by se dávka navýšila. Týká se to i doplatků.

Od ledna začnou platit také nové normativy. Ty se valorizují podle zákona každý rok podle ukazatelů statistického úřadu za sledované období. Skokový růst cen tak zohledňovat nebudou. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci řekla, že nařízení s upravenými normativy schválí Babišova vláda. "To musí připravit tato vláda, příští by to nestihla," dodala Schillerová.