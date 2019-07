MPSV navrhuje růst příspěvku od státu pro klokánky a další domovy

Praha - Státní příspěvek na pobyt dětí v klokánku či podobném zařízení by se mohl v příštím roce zhruba o čtvrtinu zvýšit. Místo 22.800 korun by dětské azylové domy mohly měsíčně na dítě dostávat 28.200 korun. Počítá s tím novela o ochraně dětí, kterou připravuje ministerstvo práce. Vyplývá to z materiálu pro vládu o financování zařízení pro okamžitou pomoc (ZDVOP). V Česku funguje 57 těchto domovů s 815 místy. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz.

Státní příspěvek zavedla v roce 2006 tehdejší novela o ochraně dětí. Celkem se upravoval čtyřikrát. Nejdřív se lišil podle věku dítěte, od roku 2013 se sjednotil a pro všechny děti činí 22.800 korun měsíčně. Krátí se za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Za den je to o 760 korun. Zařízení ale poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně mají připravené, musí dům udržovat v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí. Ministerstvo téměř každý rok řeší problém s dofinancováním a poskytuje mimořádné dotace.

Resort navrhuje příspěvek o 5400 korun zvýšit. Podle něj částka odráží růst nákladů a cen za poslední roky. Ministerstvo přidání stanovilo tak, aby se nezvedly výdaje v jeho rozpočtu. Na příspěvky by mělo stačit 230 milionů korun jako letos. Počet míst v zařízeních by tak měl nejspíš klesnout a děti by v těchto domovech měly pobývat kratší dobu.

"Účelem příspěvku není hradit sto procent nákladů, neboť se předpokládá, že provoz zařízení je financován vícezdrojově," uvádí ministerstvo v podkladech pro vládu. Peníze mají zařízení získat také od rodičů. Ti mohou platit nejvýš 1,6násobek životního minima dítěte. Podle věku je to od 2784 do 4526 korun. Domovy mohou získat i dotace od resortu, krajů a obcí či peníze od dárců a sponzorů.

Po stanovení státního příspěvku počet zařízení a lůžek prudce rostl. Od roku 2015 se snižuje. Roční suma 230 milionů korun počítá podle ministerstva i s rezervou, kdyby po navýšení státní podpory začalo domovů zas přibývat, nebo pokud by počet dětí v tísni vzrostl.

Podle legislativního plánu by vláda měla dostat návrh změn zákona v září. Platit by měl pak od pololetí příštího roku. Upravit by měl i odměny profesionálních pěstounů či příspěvky pro mladé, kteří opouštění dětské domovy a pěstounské rodiny.

Příspěvky od státu pro ZDVOP měla v minulém volebním období změnit senátní novela, podle níž měly klokánky a ostatní dětské azylové domy dostávat na lůžko 20.000 korun a k tomu částku na děti, o něž se starají. Horní komora návrh tehdy podpořila, Sněmovna ho ale neprojednala. Financování měla pak změnit novela o sociálních službách, ani tu ale v minulém volebním období dolní komora kvůli neshodám neprojednala.

Fungování zařízení pro děti v tísni mapovala od roku 2016 ombudsmanka Anna Šabatová. Zprávu zveřejnila v červnu. Podle ní zařízení neplní svůj účel. Děti v nich místo krátkodobého pobytu na nezbytnou dobu jsou v průměru téměř rok. V těchto domovech pobývají i malé děti, které měly dostat péči v rodinách.