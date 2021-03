MPSV navrhuje odměny v sociálních službách 15.000 až 50.000 Kč

Praha - Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci radnic a krajských úřadů by mohli za svou práci po nástupu podzimní vlny epidemie dostat odměny. Ministerstvo práce jim navrhuje vyplatit od 15.000 do 50.000 korun podle činnosti a profese. Provozovatelé domovů pro seniory a dalších zařízení by mohli získat znovu i dotace na pokrytí vyšších výdajů na proticovidová opatření a na testování. Resort na to plánuje celkem vydat 6,4 miliardy korun. Z toho pět miliard žádá ze státního rozpočtu. Projedná to vláda. Návrh má ČTK k dispozici.

Dotace na odměny a zvýšené výdaje kvůli epidemii mohli poskytovatelé péče získat už loni za první vlnu. Vláda na odměny tehdy schválila 5,2 miliardy a na náklady 990 milionů korun. Za období od 13. března do konce května ministerstvo rozdělilo pro pracovníky 2,03 miliardy a na protiepidemická opatření 1,62 miliardy. Téměř 1,4 miliardy korun, které zbyly, chce využít teď. K nim chce přidat pět miliard z nové rozpočtové položky "prostředky na podporu veřejného sektoru".

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) o odměnách mluvila v pondělí po jednání vlády. Podle ní měl kabinet návrh schvalovat hned v úterý. Zatím ale nerozhodl. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že novela rozpočtu s navýšeným schodkem 500 miliard s odměnami počítá. "Musíme to teď zprocesovat," uvedla Schillerová. Plán vyplatit odměny i za druhou vlnu zmínila Maláčová loni v polovině listopadu na jednání sněmovního sociálního výboru.

Ministerstvo v návrhu uvedlo, že odměnou chce ocenit náročnost práce v sociálních službách i fyzické a psychické vypětí pracovníků. Bránit chce také jejich odchodu do jiných oborů.

Pracovníci domovů, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence, kteří se o klienty přímo starají, by podle návrhu měli dostat 50.000 korun. Peníze by mohlo obdržet 59.300 zaměstnanců. Ostatní personál v zařízeních by mohl mít 30.000 korun. Podle ministerstva je to asi 24.800 lidí. V dalších službách by pak asi 17.400 lidí, kteří přímo pracují s potřebnými, mohlo dostat 25.000 korun. Pro zbývajících asi 4900 pracovníků by bylo 15.000 korun. Výše odměny má záviset na úvazku. Loni celá částka byla za plný počet hodin za měsíc.

Obce a kraje by podle návrhu mohly žádat i o dotace na odměny pro asi 4400 sociálních pracovníků a pracovníků odborů ochrany dětí (SPOD). Ti by mohli získat 25.000 korun.

Podle plánů ministerstva by provozovatelé mohli o peníze požádat v březnu či dubnu. Po vyhodnocení žádostí by resort v květnu rozhodl a peníze poskytl.

Další finance by chtělo ministerstvo uvolnit na pokrytí zvýšených výdajů na ochranné pomůcky, karanténní a jiná opatření či přesčasy. Peníze by měly sloužit i na dorovnání výpadků financí kvůli nařízeným omezením. Proplácet by se mělo také testování návštěv v domovech či klientů, kteří odjeli za rodinou. Za test ministerstvo uhradí 182 korun a za jeho provedení 206 korun.