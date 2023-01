MPSV navrhuje nový příplatek pro majitele bytů při ubytování uprchlíků

Praha - Ministerstvo práce chystá novou dávku na podporu samostatného bydlení uprchlíků v bytech místo nynějšího solidárního příspěvku. Nový příplatek by stát posílal přímo vlastníkům či pronajímatelům bytů, a to soukromníkům i firmám a organizacím. Solidární příspěvek by pak byl už jen pro lidi, kteří běžence ubytovávají bezplatně u sebe doma. Počítá s tím návrh další novely "lex Ukrajina". Podle plánů by změny mohly začít platit od dubna.

Stát teď vyplácí solidární příspěvek lidem, kteří ubytovávají bezplatně u sebe doma či ve svém volném bytě uprchlíky s vízem k ochraně nejméně 16 dní v měsíci v kuse. Na bydlení v samostatném bytě úřady posílají podle počtu ubytovaných 5000, 9000, 12.000, 14.000 či 15.000 korun měsíčně. Pokud lidé ubytovávají uprchlíky u sebe doma, mohou na ubytovanou osobu pobírat 3000 korun na měsíc, nejvýš ale 9000 korun. Běženci si mohou platit plyn a elektřinu. Podpora v této podobě se má poskytovat do konce března.

Od dubna by se podle návrhu měl na podporu samostatného bydlení uprchlíků v bytech zavést nový příplatek. O tuto dávku by běženci žádali elektronicky. Museli by doložit i náklady. Stát by pak peníze posílal přímo pronajímatelům na jejich český účet, a to soukromým vlastníkům i podnikatelům. Příjem uprchlíků by se posuzovat neměl.

Úřady by měly podle novely poskytovat příplatek jen na byt, který by byl zapsaný v evidenci bytů pro uprchlíky. Tato podmínka má platit ale až od září. Do té doby má ministerstvo práce připravit informační systém, bude ho také spravovat. Údaje o bytě, ubytovaných i o sobě by do evidence měli pak zadávat vlastníci bytů či pronajímatelé. Přístup by byl možný s elektronickou identitou. Systém se má propojit s katastrem nemovitostí, s aplikací pro vyřizování dávek či s registrem obyvatel kvůli ověřování údajů. Solidární příspěvek by dál pobírali už jen lidé, kteří bezplatně ubytovávají uprchlíky s vízem k ochraně u sebe doma. Podmínky vyplácení a výši příplatků a příspěvků by měla stanovit vláda v nařízení.

Loni v říjnu podle podkladů k novele úřady práce vyplatily 17.700 solidárních příspěvků na 47.000 ubytovaných uprchlíků. Třetina z nich bydlela u ubytovatelů doma a dvě třetiny samostatně v bytech. Výdaje činily 161 milionů korun. Podle analýzy údajů z humanitárního systému by stát mohl nově začít vyplácet podporu na bydlení asi na 7000 lidí, kteří nyní bydlí v bytech podnikatelů či organizací. Měsíční náklady by tak celkově mohly činit kolem 185 milionů korun. Ministerstvo uvedlo, že ve svém rozpočtu peníze na zvýšené výdaje nemá a částka by se mu musela navýšit.

Podle expertů je samostatné bydlení v bytech vhodnější pro integraci i zapojení do práce. Pro stát je také levnější než pobyt v zařízeních.

Novela by měla platit do konce března příštího roku. Podle plánu ministerstva by se změny měly zavést od dubna. Normu musí ještě schválit vláda a Parlament a podepsat prezident.