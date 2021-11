MPSV navrhne kvůli energiím mimořádné navýšení normativů pro výpočet dávek

Praha - Ministerstvo práce navrhne kvůli zdražování energií mimořádné navýšení takzvaných normativních nákladů na bydlení, z kterých se vypočítávají dávky. Návrh předloží kabinetu v pátek. ČTK to sdělil bez dalších podrobností mluvčí úřadu Vladimír Dostálek. Podle zákona je možné upravovat normativy jednou ročně, a to od ledna. Pro mimořádné navýšení by byla tedy nejspíš nutná novela. Nová Sněmovna se sejde poprvé příští týden a nějaký čas potrvá, než bude moci začít pracovat.

Bez stálého dodavatele zůstalo 900.000 klientů společnosti Bohemia Energy, která ukončila činnost. Skončili i další dodavatelé energií. Dopadlo to na tisíce odběratelů. Klienty na půl roku přebírají takzvaní dodavatelé poslední instance. Lidé od nich dostávají několikanásobně vyšší zálohy, než dosud platili.

"Ministerstvo práce bude reagovat na růst cen energií mimořádným navýšení normativních nákladů na bydlení, které předloží vládě tento pátek," uvedl Dostálek. Zopakoval vyjádření z minulého týdne, že resort práce nemá možnosti řešit dopady zdražení energií od dodavatelů poslední instance u stovek tisíc lidí dávkami.

Normativní náklady na bydlení vláda podle zákona upravuje vždy od ledna. Nové částky odrážejí vývoj nájmů a cen energií či služeb za předchozí rok, jak ho zaznamenal statistický úřad. Skokový růst záloh se tak do normativů nepromítne. "Řešením není navýšení normativů nebo jejich valorizace tak, jak se to dělá každoročně od 1. ledna, proto jsou potřeba kompletní legislativní změny v dávkách na bydlení. Chtěli bychom jít cestou navýšení normativu nebo mimořádného příspěvku pro tyto nenadálé situace," odpověděla minulý týden na dotaz ČTK ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Dodala, že legislativní změna není "řešení pro příští dny", kdy nová Sněmovna zatím nezasedá. "Navrhneme úpravu dávek na bydlení tak, aby - až bude ustavena nová Sněmovna - při zvýšení cen energií například na pětinásobek dokázaly dávky na bydlení na takovou situaci reagovat, protože při současném znění legislativy to prostě nejde," uvedla Maláčová.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Na příspěvek dosáhnou ti, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi normativy a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Doplatek je pro lidi v hmotné nouzi. Dorovnává jim výdaje na bydlení tak, aby jim zbylo na živobytí. Podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO) by zdražení energií řešila dávka mimořádné okamžité pomoci. Ta ale také patří mezi dávky hmotné nouze. Posuzuje se u ní příjem žadatele i ostatních členů rodiny i majetek, dostanou ji jen lidé ve vážné tísni. V době uzávěr za covidové epidemie ministerstvo práce podmínky pro vyplacení mimořádné pomoci zmírnilo. Úřady majetek neposuzovaly, hodnotil se jen aktuální příjem. Na dotaz, zda resort práce neplánuje dát tento pokyn úředníkům kvůli zdražení energií, mluvčí Dostálek neodpověděl.

Vláda na svém webu zveřejnila teď i návrh normativů na příští rok. Podle statistických údajů o růstu nájmů by se podle ministerstva práce částky pro výpočet dávek zvedly proti letošku v nájemních bytech o 134 až 392 korun a ve vlastních či družstevních bytech o 80 až 158 korun podle počtu osob, bytové plochy, průměrné spotřeby a služeb.