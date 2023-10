MPSV navrhne do připomínkového řízení dvě varianty zvyšování minimální mzdy

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhne do připomínkového řízení dvě základní varianty mechanismu zvyšování minimální mzdy. Do pěti let by podle nich měla činit 45 procent průměrné mzdy, nebo její polovinu. Novinářům to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle zvolené varianty by navrhl pro příští rok navýšení minimální mzdy buď o 1600 korun, nebo o 2100 Kč.

Nejnižší výdělek by se tak zvedl z nynějších 17.300 korun na 18.900 korun, nebo na 19.400 korun. Resort v navrhovaném přidání vychází z variant chystaného vzorce pro pravidelnou valorizaci minimální mzdy a z evropské směrnice o přiměřeném výdělku.

Minimální mzda se zvedla letos v lednu o 1100 korun na 17.300 korun. Podle podkladů za nejnižší částku loni pracovalo asi 118.000 lidí. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) pro příští rok požadovala růst o 2200 korun. Zaměstnavatelé by podle dřívějších vyjádření přidali příští rok nejvýš 1000 korun.

Přiměřené minimální mzdy na území Evropské unie upravuje směrnice, kterou sedmadvacítka přijala loni. Předpis doporučuje jako vodítko pro stanovení částky 60 procent mediánu hrubé mzdy či 50 procent průměrné hrubé mzdy. Členské státy mají na uvedení unijních pravidel do praxe dva roky. Nejnižší výdělek teď odpovídá zhruba 40 procentům průměrné mzdy.