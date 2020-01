MPSV navrhlo zvýšit odměnu přechodným pěstounům, dlouhodobým ne

Praha - Profesionální pěstouni, kteří se starají přechodně o dítě v krizové situaci, by mohli od příštího roku dostávat víc peněz. Místo 20.000 korun hrubého měsíčně by mohli pobírat 30.000 korun. Za každé další přijaté dítě by se částka navyšovala. V novele o ochraně dětí to navrhuje ministerstvo práce. Dlouhodobým pěstounům odměnu zvednout neplánuje. Víc než dnes by dostali jen ti, kteří by pečovali o postižené dítě. Peníze od státu by už také nemuseli dostávat prarodiče, kteří jsou dlouhodobými pěstouny vnoučat. Novelu zveřejnila na svém webu vláda.

Asociace Dítě a rodina, která zastřešuje 79 organizací na pomoc dětem, má k řadě chystaných změn výhrady. Podle ní jsou nekoncepční a nehospodárné. Vyzvala ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD), aby plány v zájmu dětí přehodnotila.

Podle navrhované novely by přechodní pěstouni, kteří se starají o jedno dítě, měli nově dostávat 30.000 korun hrubého. Za péči o dítě s postižením by to bylo 36.000 korun. Za každé další svěřené dítě by se částka zvedla o 6000 korun, u dítěte s handicapem pak o 9000 korun. Resort tak chce motivovat k přijímání sourozenců a postižených chlapců a děvčat. Přechodní pěstouni by nově mohli stejně jako dlouhodobí pěstouni dostávat příspěvek 8000, 9000 či 10.000 korun při převzetí dítěte podle jeho věku. Celková částka by ročně nesměla ale přesáhnout 40.000 korun.

Podle podkladů k novele žadatelů o pěstounskou péči ubývá. Zatímco v roce 2015 se chtělo profesionálním pěstounem stát 395 lidí, předloni 146. O dlouhodobé pěstounství byl největší zájem v roce 2013, kdy úřady evidovaly 1756 žádostí. Předloni bylo těchto žadatelů 417. Podle autorů novely jsou důvodem poklesu i odměny, které se léta nezměnily, přestože mzdy a životní náklady rostly.

Zvýšení odměn pro dlouhodobé pěstouny a částky na služby pro pěstounské rodiny ministerstvo ale teď nenavrhuje. Odměny by podle počtu dětí dál činily 12.000, 18.000 či 30.000 korun. Nově by se o 6000 na 18.000 korun měla zvednout jen částka za péči o lehce postižené dítě.

Prarodiče, kteří mají vnoučata v dlouhodobé pěstounské péči, by už také odměnu nemuseli dostávat. Situaci by měli posoudit pracovníci radnice. Doporučili by vyplácení jen podle situace rodiny a zdraví dítěte. Opatření vzešlo z jednání dřívější komise k řešení problému chudoby. Podle některých jejích členů bývá převzetí péče prarodiči někdy účelové.

Podle výkazu ministerstva práce o ochraně dětí bylo na konci roku 2018 v Česku 11.529 dlouhodobých pěstounů. Z nich téměř tři pětiny tvořili prarodiče, 15 procent jiní příbuzní a 28 procent cizí lidé.

Roční příspěvek pro neziskové organizace či radnice na služby pro pěstounskou rodinu a na její kontrolu by se měnit neměl. Zůstal by na 48.000 korun. Novela počítá se zvýšením státního příspěvku pro klokánky a podobné domovy. Zařízení pro okamžitou pomoc by měla dostávat na dítě měsíčně 30.000 místo 22.800 korun. Částka by se krátila za dobu, kdy dítě v domově nepobývá.

Podle Asociace Dítě a rodina nejsou opatření systémová a vedla by ke kolapsu pěstounské péče. Experti doporučují přidat i dlouhodobým pěstounům aspoň 2000 korun měsíčně a zvýšit také roční příspěvek na služby ze 48.000 na 65.000 korun, aby vyškolení pracovníci neodcházeli z oboru. Za problematické asociace považuje to, že novela neřeší samostatně příbuzenskou pěstounskou péči a také zákaz umisťování malých dětí do ústavů. Kritika míří i na krácení státního příspěvku pro klokánky a podobné domovy.