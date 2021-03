MPSV navrhlo zvýšit některé příspěvky na péči a zavést valorizaci

Praha - Ministerstvo práce navrhuje zvýšení některých příspěvků na péči. Děti i dospělí v ústavních zařízeních, kteří pobírají dávku třetího a čtvrtého stupně, by měli podle návrhu od příštího roku dostávat o 4000 a 6000 korun měsíčně víc. Měli by tak stejnou částku jako lidé v domácím prostředí. Dospělým by se mohl zvednout i nejnižší příspěvek, a to o 1120 korun. Dávku by vláda mohla také valorizovat podle vývoje mezd a životních nákladů. Počítá s tím novela o sociálních službách. Navýšení příspěvků by stálo ročně 4,74 miliardy korun. Další peníze by byly potřeba na valorizaci. Proti růstu výdajů se staví ministerstvo financí.

