MPSV navrhlo vyplácet ošetřovné za všechny dny uzavření škol

Praha - Ošetřovné by se mohlo vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den. Navrhlo to ministerstvo práce. Podle něj by opatření letos stála 1,5 až 2,5 miliardy korun. Návrh zákona zveřejnila na svém webu vláda. Projednat se ho chystá v pondělí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním mimořádném jednání vlády řekl, že by kabinet měl návrhy probírat hned jako první bod na svém pondělním zasedání. Uvedl, že ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO) mají do té doby propočítat, kolik by změny stály. Podle toho se pak schválí jejich podoba. Systém nemocenského pojištění loni skončil v třímiliardovém deficitu, a to poprvé po deseti letech.

Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění za kalendářní den a činí 60 procent denního základu příjmu. Může ho získat většina zaměstnanců. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na dávku nárok nemají, i když si nemocenské platí. Rodiče, kteří jsou doma s dítětem do deseti let, dostávají ošetřovné nyní po devět dnů. Samoživitelé a samoživitelky ho mají až na 16 dnů na děti do 16 let.

Doplacení ošetřovného i za další dny, kdy zůstanou školy uzavřené, a zvýšení věku dětí na 15 let by se týkalo jen nynější situace kvůli nákaze nemocí COVID-19. Opatření by bylo tedy jednorázové. Na dávku by měli podle návrhu nárok nejen rodiče školáků do 15 let. Dostat by ji mohli i otcové či matky žáčků mateřských škol, jejichž provoz by kvůli hrozící infekci zastavili zřizovatelé. Ošetřovné by se poskytovalo také rodičům postižených dětí po uzavření denních center, stacionářů a dalších zařízení sociálních služeb.

Ošetřovné by se nevyplácelo za dny, za které zaměstnanec už dostal náhradu výdělku od zaměstnavatele. Týká se to třeba lidí v dvoutýdenní karanténě, kteří si po jejím skončení vezmou ošetřovné na potomky kvůli jejich zavřené škole. Stejné pravidlo by platilo pak i v případě, že firma dostala příspěvky na mzdy z programu na ochranu zaměstnanosti, který ministerstvo práce teď připravuje.

OSVČ, které doma zůstaly s dětmi do 15 let a nemohou podnikat, by podle návrhu měly dostat zvláštní příspěvek. Za den péče by pobíraly 424 korun. O dávku by živnostníci museli písemně požádat. O žádosti by rozhodoval krajský úřad práce, který by peníze pak také vyplácel. Žadatelé by museli doložit potvrzení o svém podnikání, o době trvání péče o dítě i další náležitosti. Příspěvek by se nezapočítával do příjmu, takže by se nedanil.

Podle propočtů ministerstva práce by ošetřovné kvůli zavřeným školám dostávalo nejvýš asi 350.000 rodičů. Dodatečných 14 dní by stálo 2,35 miliardy korun. Pokud by dávku mělo 100.000 lidí, dva týdny pobírání nad nynějších devět dnů by vyšly navíc na 670 milionů.

Česká správa sociálního zabezpečení loni poskytla podle svých statistik 550.600 ošetřovných. Proplatila téměř 3,85 milionu dnů. Na nemocenském pojištění, z něhož se vedle ošetřovného platí nemocenské, mateřské či otcovské, se loni vybralo 35,85 miliardy korun. Vyplatilo se 38,89 miliardy.

Zákon se změnami ošetřovného a s příspěvkem pro OSVČ by měl začít platit hned po svém vyhlášení. Ministerstvo práce žádá, aby se norma ve Sněmovně i Senátu projednala ve stavu legislativní nouze, tedy ve zkráceném řízení.

Nouzový stav, který provázejí opatření proti šíření nákazy novým koronavirem, vláda vyhlásila na 30 dní. Skončit by měl o velikonočním víkendu. Sněmovna může ale v případě potřeby schválit jeho prodloužení.