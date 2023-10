MPSV navrhlo, aby se mateřská či ošetřovné od r.2025 vyřizovaly elektronicky

Praha - Mateřská, otcovská a ošetřovné by se měly dát od roku 2025 vyřizovat elektronicky. Využít by se měl systém e-neschopenek. Na ošetřovné by pak nově měli mít za splnění stanovených podmínek nárok také živnostníci a takzvaní dohodáři, kteří platí nemocenské odvody. Počítá s tím návrh novely o nemocenském pojištění, který připravilo ministerstvo práce. Chystaný zákon dostane k projednání vláda.

Mateřská, otcovská a běžné i dlouhodobé ošetřovné patří spolu s nemocenskou mezi dávky nemocenského pojištění. Elektronicky se zatím vyřizuje jen nemocenská. E-neschopenky se zavedly v lednu 2020. Podle návrhu by se měl systém používat i u všech ostatních nemocenských podpor. Cílem je omezit administrativu a proces urychlit.

Podle návrhu by lékaři sociální správě elektronicky oznámili rozhodnutí o potřebě ošetřování či předpokládaný termín porodu. Zaměstnavatelé by úřadu poslali žádost o ošetřovné, mateřskou či otcovskou. Správa by pak zaměstnankyním a zaměstnancům příslušnou dávku začala vyplácet. Pokud by se ošetřovné mělo poskytovat po uzavření školek, škol i jiných zařízení kvůli karanténě, havárii či jiné události, tyto informace by do systému muselo zadat vedení těchto institucí a hygienici.

Nově by při splnění podmínek ošetřovné dostávali také živnostníci a pracovníci na dohodu. Museli by po určitou dobu platit odvody. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by žádost o dávku posílaly správě elektronicky samy. Pro připojení na portál úřadu by byla potřeba elektronická identita, třeba bankovní.

Ženy, které nesplňují podmínky pro získání mateřské, by mohly pobírat nemocenskou. Dostávat by ji mohly šest týdnů před porodem a šest týdnů po něm. Do doby pojištění pro získání mateřské by se také nově mělo započítávat i úspěšně dokončené prezenční doktorské studium.

Sociální správa by měla od roku 2025 odepisovat dluhy na pojistném a penále, které nepřekročí 300 korun. Dosud úřad škrtá dlužné částky pod sto korun. Promlčecí doba u dlužného pojistného by se měla zkrátit z deseti na šest let.

Podle ministerstva práce se počet ošetřovných poté, co ho začnou pobírat dohodáři a OSVČ, zvedne o 2,5 procenta. Autoři podotkli, že živnostníci a pracovníci na dohodu mívají nižší základ výdělku, nižší bude tedy i dávka. Výdaje by tak podle resortu ročně mohly vzrůst o 24 milionů korun. Na elektronizaci a aplikace, které by měly stát kolem 176,7 milionu korun, chce resort využít peníze z Národního plánu obnovy. Náklady na provoz mají činit od 15 do 24,5 milionu korun a další potřebné výdaje pak 11 až 45 milionů.

Lékaři a zaměstnavatelé budou muset upravit své informační systémy či programy. Lékařská komora žádá pro doktory za další povinnosti a zvýšené náklady kompenzace. Ministerstvo financí se staví proti novým výdajům.

Loni ČSSZ vyplatila 786.600 ošetřovných za 2,83 miliardy korun, 18.000 dlouhodobých ošetřovných za 0,21 miliardy korun, 544.700 mateřských za 11,23 miliardy korun a 49.500 otcovských za 0,6 miliardy korun.