MPSV: Na příspěvky 5000 Kč stát vydal 6,9 mld. Kč, dávku dostalo 1,4 mil. dětí

Praha - Stát vyplatil na jednorázových příspěvcích 5000 korun na dítě zhruba 6,9 miliardy korun. Poslal je rodinám s předloňským příjmem do milionu korun hrubého na víc než 1,4 milionu dětí. Na svém webu o tom dnes informovalo ministerstvo práce. Podle průzkumu, který si úřad nechal vypracovat, polovina rodin příspěvky použila na vybavení do školy či školky. Pětina si dávku uspořila. Někteří experti na sociální problematiku nastavení podpory kritizovali, podle nich byla příliš plošná a výdaje vysoké. Na přídavcích na děti podle údajů ministerstva stát loni za celý rok vyplatil 3,87 miliardy korun. Rodiče, jimž se potomek narodil do konce loňska, mohou o pětitisícovou dávku požádat do 1. července.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) znamenal příspěvek pro rodiny "rychlou finanční injekci", splnil svůj účel a vláda chtěla hlavně podpořit rodiny v krizi. Ministerstvo uvedlo, že si nechalo udělat průzkum využití dávky od agentury PAQ Research. Podle zjištění rodiny nejvíc příspěvek utrácely za vybavení do školy a školky. Uvedla to polovina dotázaných. Celkem 35 procent domácností podporu použilo i na další věci pro děti, 23 procent na volný čas a 15 procent na jiné nutné výdaje. Ušetřilo si ji pak 21 procent příjemců.

Pětitisícová dávka se začala poskytovat rodinám s předloňským hrubým příjmem do milionu korun na děti, jimž nebylo loni 1. srpna ještě 18 let. Je i pro děti, které se narodily loni od začátku srpna do konce roku. Příspěvek měl podle vlády zmírnit dopady inflace na rodiny. Podle podkladů k zákonu by nárok na podporu mohlo mít 1,6 milionu dětí. Výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun.

Loni v červenci úřady práce vyplatily první čtyři stovky příspěvků za 2,1 milionu korun. V srpnu poslaly 451.100 dávek za téměř 2,3 miliardy korun. Nejvíc jednorázových podpor poskytly v září, a to 680.000 za 3,4 miliardy korun. Poté poskytnutých dávek ubývalo. V dubnu jich bylo 4400.

Automaticky peníze dostali příjemci dětských přídavků. Podle resortu jich bylo přes 240.000. Ostatní rodiče o dávku mohli žádat od poloviny loňského srpna on-line přes portál Jenda, udělalo to 578.000 lidí. Osobně v Czech Pointech na radnicích a krajských úřadech žádost podalo 241.000 osob.

O případném zneužívání dávky informovaly před nedávnem Hospodářské noviny (HN). Upozornily na to odbory úřadu práce. Poukazovaly na nedostatečnou kontrolu digitálních žádostí a výše příjmů. Na konci formuláře žadatelé museli čestně prohlásit, že měli příjem do milionu korun. Podle HN jsou kontroly spíš namátkové.

Podle některých expertů na sociální problematiku byl příspěvek příliš plošný a jednorázová podpora rodinám v potížích moc nepomohla. Za vhodnější považovali zvýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici pak mluvili o uplácení voličů před loňskými komunálními volbami. Na dětské přídavky stát za celý minulý rok vydal 3,87 miliardy korun a na příspěvky na bydlení 8,52 miliardy korun.