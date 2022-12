MPSV: Na jaře bylo 270.000 lidí v bytové nouzi, z nich 18.000 bez domova

Praha - V Česku bylo letos na jaře téměř 18.000 lidí bez domova. Na ulici a po noclehárnách jich žilo 12.000, zbývajících skoro 6000 pobývalo v azylových domech. Počet se za poslední tři roky příliš nezměnil. Výsledky svého letošního sčítání lidí v bytových problémech zveřejnilo ministerstvo práce. Dnes je poskytlo ČTK. Na ubytovnách podle zjištění vyrůstalo na jaře na 1400 dětí do 15 let. V přelidněných bytech a v nevyhovujícím bydlení pak žilo přes 21.000 dětí a mladých do 18 let. V bytové nouzi bylo celkem 272.000 osob.

Sčítání se uskutečnilo v první polovině letošního roku. Pro ministerstvo práce ho provedla společnost SocioFaktor. Navázala na sčítací akci před třemi lety. Využila údajů z letošního sčítání lidu i z vlastního rozsáhlého terénního průzkumu. Autoři se zaměřili na lidi bez přístřeší, v azylových domech, ubytovnách a podobných zařízeních, nejistém, přelidněném či nevyhovujícím bydlení. Soustředili se na osoby s českým občanstvím. V bytové nouzi bylo celkem 271.820 dospělých a dětí.

Venku či v noclehárnách přespávalo 12.000 lidí, z toho muži tvořili čtyři pětiny. Podíl se za poslední tři roky nezměnil. V roce 2019 bylo lidí bez přístřeší 11.600. V azylových domech žilo 5981 lidí, zhruba o 150 méně než před třemi lety. Podle autorů tak bylo letos v jarních měsících celkem bez domova zhruba o 250 lidí víc než o tři roky dřív.

V ubytovnách a dalších zařízeních pobývalo celkem 12.445 osob, z nich 1393 dětí do 15 let a 1915 seniorů nad 65 let. V přelidněných bytech bylo 37.472 lidí, z nich více než třetina dětí a mladých do 18 let. Nevhodné bydlení třeba bez tekoucí vody a dalšího vybavení mělo 16.058 lidí. Týkalo se to 7114 dětí a mladých do 18 let a 795 osob nad 65 let.

V Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností. Podle loňské analýzy iniciativy Za bydlení problémy s bydlením už dřív mělo až 600.000 domácností. Z nich až 350.000 vydávalo za byt přes dvě pětiny svého příjmu, až 190.000 hrozila ztráta bydlení a až 60.000 žilo v nevyhovujícím prostředí. Podle expertů Česko potíže bez zákona o bydlení s rozdělením rolí státu a obcí i nastavením financování nevyřeší.

Na normě spolupracují ministerstva pro místní rozvoj a práce. Vláda by podle svého legislativního plánu měla připravený zákon dostat v posledním čtvrtletí příštího roku, platit by pak měl od roku 2025. Zástupci Platformy pro sociální bydlení před nedávnem ČTK řekli, že podle jejich informací by návrh legislativy mohl být hotový dřív a instituce a organizace by ho mohly dostat k připomínkám už začátkem příštího roku.