MPSV: Milostivého léta u dluhů na odvodech využily zatím 4000 dlužníků

Praha - Do třetího kola milostivého léta, které se týká dluhů na sociálních odvodech, se zatím zapojilo na 4000 dlužníků. Doplatit mají pojistné za 381,8 milionu korun. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jim odpustí penále 341,3 milionu korun. Informovalo o tom ministerstvo práce. Snadnější srovnání dluhů s odpuštěním penále a poplatků je možné od začátku července do konce listopadu. Milostivé léto se dá využít u dlužného sociálního pojištění, které se mělo zaplatit do začátku loňského října. Akce se nevztahuje na případy, kdy odvody, penále a exekuční náklady vymáhá soudní exekutor. Do milostivého léta se mohou dlužníci přihlásit jen přes ePortál ČSSZ.

"Rozbíhá se to. Předpokládám, že největší nápor a náběh bude s koncem prázdnin, až se lidé vrátí z dovolených. V průběhu září a října by to mohlo mít větší dynamiku," řekl novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Milostivé léto s možností oddlužení označil za důležitý krok. Podle něj neřeší jen dluhy z posledních let, ale i z minulých desetiletí. "Ze své praxe jsem vnímal, že lidé, kteří podnikali v 90. letech, za relativně nízké částky nezaplaceného pojistného měli s penále dluh v řádu jednotek statisíců, které pro ně jsou neřešitelné," uvedl šéf resortu.

Do aplikace k milostivému létu na webu úřadu je možné se přihlásit přes datovou schránku, nebo přes elektronickou identitu. Využít je možné třeba identitu bankovní. Zatím to udělalo zhruba 20.700 živnostníků a 5400 zaměstnavatelů. O odpuštění penále při srovnání dlužné částky z nich požádalo 4029.

Pro přihlášení zájemce volí na portále část pro zaměstnavatele, nebo pro živnostníky. Dozví se, kolik případně do začátku loňského října neuhradil a jaké je penále i exekuční náklady. Může odkliknout oznámení o úhradě. Pokud je dlužník současně živnostník i zaměstnavatel, musí podat obě oznámení. Dluh do 5000 korun je nutné srovnat do konce letošního listopadu jednorázově. U vyšších částek jsou možné splátky. U dlužného pojistného do 50.000 korun je jich 12, u vyššího dluhu 60. Kolik bude dlužník měsíčně posílat, se automaticky spočítá. První splátku je nutné převést do konce roku, další pak do konce následujícího měsíce. Podle ministerstva ČSSZ dostala 1896 oznámení o jednorázové úhradě a 2133 o srovnání dluhu ve splátkách.

Při zaslání oznámení o zapojení do milostivého léta se vygeneruje potvrzení, které se dá stáhnout a uložit. Zobrazí se i údaje pro platbu, a to také QR kód. Úřad už dřív oznámil, že pokud se platební údaje nezobrazí, musí se splnění podmínek nejdřív ještě posoudit. Poté klient dostane od příslušné okresní správy vyrozumění.

Zadlužení vyplňují jen svou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Ostatní údaje se načtou ze systému ČSSZ. Papírové oznámení je možné ve výjimečných případech třeba u dědiců či bývalých plátců, kteří nemají možnost se do aplikace nijak dostat. Informace o postupu najdou klienti v datových schránkách. Popis a videonávod zveřejnila správa na svém webu.