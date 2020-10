MPSV: Menší firmy si díky odpuštění odvodů nechaly 13,38 mld Kč

Praha - Menší firmy si díky prominutí sociálních odvodů za červen až srpen ponechaly celkem 13,38 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo práce. Podle něj odpuštění pojistného v koronavirové krizi využil zhruba každý třetí podnik.

Odpuštění sociálních odvodů je jednou z podpor dočasného programu Antivirus, který má v koronavirové krizi bránit propouštění. Firmy do 50 zaměstnanců, které nesnížily mzdy a nepropustily víc než desetinu lidí, tak nemusely státu za červen až srpen poslat z pracovníkova výdělku 24,8 procenta na sociální pojištění a politiku zaměstnanosti. V červnu toho využilo 100.600 zaměstnavatelů u 741.700 zaměstnanců, v červenci 112.500 firem u 807.600 pracovníků a v srpnu pak 114.500 podnikatelů u víc než 824.500 lidí.

Na konci června Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 281.300 zaměstnavatelů a 4,5 milionu zaměstnanců, kteří platili odvody. Od března, kdy epidemie v Česku vypukla, tak ubylo 780 firem a 44.400 pracovníků, tedy plátců pojistného. Z údajů ministerstva a sociální správy vyplývá, že za červen nepřitekly sociální odvody za zhruba 16 procent zaměstnanců v Česku.

Největší neodvedenou částku si menší firmy ponechaly za červenec. Bylo to přes 4,64 miliardy korun. Téměř 4,62 miliardy nedostal stát za srpen. Za červen to pak bylo 4,12 miliardy. Z vybraného sociálního pojištění se platí důchody, nemocenské, mateřské, otcovské či ošetřovné. Výpadek dorovnává rozpočet. Vláda si pro letošek prosadila navýšení rozpočtového schodku z původních 40 na 500 miliard.

Dočasný program Antivirus zahrnuje celkem tři druhy podpor. Vedle odpuštění odvodů, které se označuje jako podpora C, jsou to dva příspěvky na mzdy. Příspěvek A činí 80 procent náhrady v karanténě či výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy a příspěvek B dorovnává 60 procent náhrady při výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 superhrubé mzdy.

Podle podnikatelů, některých politiků i ekonomů firmám nejvíc pomáhá právě odpuštění odvodů. Obnovení Antiviru C žádá Hospodářská komora. Opoziční ODS už navrhla novelu s jeho pokračováním, tedy s prominutí sociálního pojištění firmám do 50 zaměstnanců do konce roku. Také podle Pirátů je nutné, aby Antivirus C pokračoval. Odbory a zaměstnavatelé požadují, aby se aspoň do konce roku ale poskytovaly i příspěvky na mzdy.

Program Antivirus končí na konci října. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) dnes uvedla, že navrhne na příštím jednání vlády prodloužení vyplácení příspěvku na náhrady v karanténě a výdělky v zavřených provozech. Podle ní by stát měl dorovnat celou náhradu či výdělek až do 50.000 korun superhrubé mzdy. O dalším poskytování příspěvku při výpadku výroby či odpuštění odvodů se jedná, řekla šéfka resortu práce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) minulý týden prohlásila, že s prodloužením vyplácení příspěvku A souhlasí, o pokračování příspěvku B při změně nastavení je připravena debatovat a prominutí odvodů nepodporuje.